Kitűzték a dátumot, Saint-Tropez-ban vesznek végső búcsút Brigitte Bardot-tól

Január 7-én, szerdán tartják Brigitte Bardot gyászszertartását a saint-tropez-i Notre-Dame de l’Assomption-templomban, majd a Riviérán fekvő város „tengeri temetőjében” helyezik végső nyugalomra „magán és bizalmas” temetés keretében – közölte a Brigitte Bardot Alapítvány.

Az egyházi szertartást kivetítőkön közvetítik a kikötőben és a város főterén, a Place des Licesen. A saint-tropez-iek és a színésznő csodálói a szertartás után tiszteleghetnek Brigitte Bardot előtt az alapítvány szerint.

A szertartás előkészítésén már dolgoznak a kis földközi-tengeri kikötőben, amelyet a filmcsillag azért választott, hogy egyszerű életet éljen a kisvárosban, messze a fényszóróktól és a vitáktól.

Többen kérni akarják a francia elnöki hivataltól, hogy rendezzenek a színésznőnek állami temetést, mint 2017-ben Johnny Hallyday rocksztárnak.

Bardot La Madrague-ban, az ötvenes évek végén vásárolt birtokán kívánt nyugodni, amely ugyanolyan mitikussá vált, mint a tulajdonosa. Ezen a halásztanyán hunyt el vasárnap reggel 91 éves korában férje, Bernard d’Ormale mellett. „Inkább nyugszom itt, mint a saint-tropez-i temetőben, ahol egy rakás idióta megrongálhatja a szüleim és a nagyszüleim sírját” – mondta a sztár 2018-ban a Le Monde című francia napilapnak.

A polgármesteri hivatal szerint azonban a saint-tropez-i „tengeri” – közvetlenül a tengerparton fekvő – temetőben helyezik végső nyugalomra, miután nem kaptak kérelmet a magánbirtokon tartandó temetéshez. A szertartás időpontját még nem tették közzé. A Citadella lábánál található temető a Földközi-tengerre néz.

Brigitte Bardot olyan hírességek mellett nyugszik majd, mint első férje, Roger Vadim, akiről a színésznő korábban azt mondta, „azzá tett, ami vagyok”.

A rendező 1956-ban forgatott És Isten megteremté a nőt című romantikus filmdrámája által Bardot és Saint Tropez az újságok címlapjára került.

A Brigitte Bardot Alapítvány, amelyet az állatvédelem, élete nagy ügye céljából hozott létre, amelyért röviddel 40. életéve előtt otthagyta a filmezést, úton van Var megyébe, ahol találkozót tartanak a helyi hatóságokkal.

A helyiek azonban máris morgolódnak, amiért a temetőben helyezik végső nyugalomra, ahol nincs nyugtuk a hírességek, mint Eddy Barcley zeneproducer és Pierre Bachelet énekes sírját kereső turistáktól, akik mindenütt szelfiznek. „Ez temető, nem diszkó!’” – méltatlankodott egy idős saint-tropez-i nő.

A La Madrague-ba vezető utat a rendőrség továbbra is lezárva tartja, a kordon előtt néhány csokor virág és plüssfigurák.

Az újságosoknál a helyi lap, a Var Matin És Isten magához szólítá a nőt címmel búcsúznak a filmsztártól és énekestől.

Kiemelt kép: 1961. augusztus 4-én az olaszországi Spoletóban készített kép Brigitte Bardot francia filmszínésznőről, aki 2025. december 28-án, 91 éves korában elhunyt (Fotó: MTI/AP/Grappasonni)