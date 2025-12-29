Kiélezett fordulóval folytatódik a Csináljuk a fesztivált!

A magyar könnyűzene időtlenül népszerű slágerei továbbra is reflektorfényben vannak a Dunán: a Csináljuk a fesztivált! ötödik adásában az ezredforduló előtt és után készült szerzemények szállnak versenybe. A zsűritagok felhasználtak minden automatikusan továbbjuttató aranygomb-lehetőséget , így minden eddiginél nagyobb az ítészektől és a stúdióközönségtől kapott összpontszámok jelentősége.

Az 1995-2005-ig tartó időszak meghatározó magyar slágerei kelnek életre az új év első adásában. DR. BRS és Széles Iza a Carpe Diem felejthetetlen dalával, az Álomhajóval indítják az estét. Galambos Dorina nosztalgikus hangulatot idéz meg a Heaven Street Seven Dél-Amerika című szerzeményével. Varga Feri és Balássy Betti duettje a Tiltott szerelem című Császár Előd–Eördögh Alexa-dalt viszi színpadra.

Patocska Olivér Ákos nagy sikerű Indiántáncával lép színpadra, míg Tóth Gabi a Kormorán egyik legismertebb dalát, a Ki szívét osztja szét című klasszikust szólaltatja meg. Arany Timi és Gábor Márkó a Crystal slágerét, a Fújja el a szélt adják elő, Hevesi László pedig a United érzelmes dalával, a Keserű mézzel versenyez.

Baricz Gergő a Tátrai Band Hajnali szél című számával érkezik, Kardos-Horváth János az Üllői Úti Fuck Esküvőjét hozza el, Palcsó Tamás pedig a TNT egyik legnagyobb slágerével, a Nem jön álom a szememre című dallal zárja a fellépők sorát.

Az ötödik adásban már nem segíthet az aranygomb: a Korda György, Balázs Klári, Janza Kata és Bereczki Zoltán alkotta zsűri az összes lehetőségét elhasználta, hogy továbbjuttassa kedvenc slágerét, így a verseny minden eddiginél feszültebbé válik. A mezőny számára nincs több rövid út az elődöntőbe – csak a slágerek ereje dönt.

Csináljuk a fesztivált! ötödik válogató – 1995-2005 – szombaton 19:35-től a Dunán.

Az adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol minden kiderül.