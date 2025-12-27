A dinasztia virága – Kína gazdag múltját mutatja be a Duna új történelmi sorozata

Új nemzetközileg is elismert kínai sorozat premierjével indítja az évet a közmédia: január 6-tól A dinasztia virága (Flourished Peony) címmel látható a Dunán a történelmi széria. A történet a Tang-kor idejére kalauzolja a nézőket, egy kereskedőcsalád leánya és a császári udvarhoz közel álló férfi történetén keresztül. A friss kínai produkció látványos formában, magyar szinkronos változattal hozza közelebb a nézőkhöz az ázsiai ország kultúráját.

A kínai Huace Group által gyártott, Ding Ziguang rendezte Flourished Peony című történelmi drámasorozatot A dinasztia virága címmel vetíti a közmédia január 6-tól. A történet középpontjában He Weifang áll: egy kereskedőcsalád lánya, aki a saját tudására és vállalkozói vénájára támaszkodva a virágkereskedelemben – különösen a nemesített bazsarózsa értékesítésében – találja meg hivatását. A férfi főhős, Jiang Changyang, a császár közelében álló hivatalnok és befektető, akit eleinte csak az üzleti szándékok vezetik a nőhöz, ám megismerkedésük csakhamar mindkettőjük számára sorsfordító lesz.

A sorozat 32 epizódból áll. A felvételek egy részét hagyományos kínai díszletekben forgatták, valamint Észak-Kína legnagyobb kulturális, oktatási, filmes és televíziós bázisán, a Laoling Film Studio helyszínein készültek. A kosztümös széria részletesen ábrázolja a Tang-kori öltözködési, kertművelési és kereskedelmi szokásokat, ezáltal bepillantást nyújt a korabeli kínai történelembe és kultúrába. A történet azt mutatja be, hogy kitartással és őszinte szívvel az ember messzebb juthat az életben, mint azt akár ő maga is gondolná.

A magyarországi bemutatóról szóló megállapodást az MTVA 2025 nyarán írta alá a gyártóval annak a médiapartnerségi együttműködés részeként, amelynek célja a két ország közötti tartalomcsere és kulturális párbeszéd erősítése.

A dinasztia virága – január 6-tól a Dunán.

Fotó: Huace Film & TV (Beijing) Co., Ltd.