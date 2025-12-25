Egy magyar kutató azonosíthatta Leonardo da Vinci Az utolsó vacsorájának valódi helyszínét

Spielmann Gábor szerint a festményen látható tér méretei, arányai, ablakai és mennyezete szinte pontosan megegyeznek a kolostor étkezőtermével – írja az Index.
A legerősebb bizonyíték azonban a háttérben feltűnő tájkép, amely az ablakokon kinézve ma is azonosítható: a hegyláncok vonulata és egykor létezett templomtorony is felismerhető, amely azóta összeomlott, de korábbi metszeteken még szerepelt.
A kutatást egyes művészettörténészek, Leonardo da Vinci műveivel foglalkozó szakértők is hitelesnek tartják.
Leonardo da Vinci jelenléte a kolostor térségében történelmileg igazolható, mivel mérnöki megbízatáson dolgozott a környéken – ráadásul a kolostor irányítása is a Sforza családhoz kötődött, akik a művész fő patrónusai voltak.
A kutatás összefoglalója korábban, angol nyelven az academia.edu tudományos portálon is megjelent. Ha a felfedezés szélesebb szakmai elfogadást nyer, az új fejezetet nyithat Leonardo egyik legismertebb művének értelmezésében.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons