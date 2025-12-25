Egy magyar kutató azonosíthatta Leonardo da Vinci Az utolsó vacsorájának valódi helyszínét

Egy független magyar kutató, Spielmann Gábor szerint Leonardo da Vinci nem kitalált teret festett meg Az utolsó vacsora című világhírű művén, hanem egy valós, ma is létező kolostori étkezőtermet használt modellként. A helyszín az 1000 éves San Calocero kolostor második emeleti refektóriuma az észak-olaszországi Civatéban.

Spielmann Gábor szerint a festményen látható tér méretei, arányai, ablakai és mennyezete szinte pontosan megegyeznek a kolostor étkezőtermével – írja az Index.

A legerősebb bizonyíték azonban a háttérben feltűnő tájkép, amely az ablakokon kinézve ma is azonosítható: a hegyláncok vonulata és egykor létezett templomtorony is felismerhető, amely azóta összeomlott, de korábbi metszeteken még szerepelt.

A kutatást egyes művészettörténészek, Leonardo da Vinci műveivel foglalkozó szakértők is hitelesnek tartják.

Leonardo da Vinci jelenléte a kolostor térségében történelmileg igazolható, mivel mérnöki megbízatáson dolgozott a környéken – ráadásul a kolostor irányítása is a Sforza családhoz kötődött, akik a művész fő patrónusai voltak.

A kutatás összefoglalója korábban, angol nyelven az academia.edu tudományos portálon is megjelent. Ha a felfedezés szélesebb szakmai elfogadást nyer, az új fejezetet nyithat Leonardo egyik legismertebb művének értelmezésében.

