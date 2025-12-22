A 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereivel folytatódik a Csináljuk a fesztivált!

A Duna showműsorának harmadik válogatója aranyba borult, de a negyedik adás is csillogást és slágerdömpinget tartogat. A Csináljuk a fesztivált! szombat esti adása az 1985-ös évekig repíti vissza a nézőket és 1995-ig válogat a magyar könnyűzene legjavából.

Folytatódik a zenei időutazás: a Csináljuk a fesztivált! színpadán újjáélednek az 1985-95-ös évek sikerdalai. A ’80-as évekből nem hiányozhat az R-GO, Sipos Péter katona éveiből merítve idézi meg a Ballag a katona című klasszikust. A KFT örökzöldjét, a Siker, pénz, csillogást Trap Kapitány énekli. Bihal Roland a V-Moto Rock Tűzvarázslójával száll versenybe. Az évtized végének egyik legismertebb magyar pop-slágere, a Casanova Myra Monoka előadásában hangzik el.

A 90-es éveket Abebe Dániel „Bebe” a Republic slágerével, a Repül a bálnával nyitja, majd jön Cseh Tamás Csönded vagyok című dala Hegedűs Borival. Szintén az évtized kezdetén robbant be a Tinédzser l’amour. Szandi slágerét Kovácsovics Fruzsina adja elő. A Bikini egyik legnagyobb bulidalát Torres Dani hozza a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadába, a Ki visz haza garantáltan megtáncoltatja a nézőket. A magyar zenei kultúra máig meghatározó slágere, A szerelemnek múlnia kell első alkalommal hangzik el duett formában. Miller Zoltán és Vágó Bernadett az előző évad sikere után egy újabb felejthetetlen közös produkcióra készül a Zorán örökzölddel. Szabó Elődtől Charlie klasszikusa hangzik el. A Dal 2023 győztes Titán frontembere az Az légy, aki vagy című slágerrel tér vissza a showműsorba.

Janza Kata és Bereczki Zoltán a harmadik válogatóban rácsapott az aranygombra, azonnal továbbjuttatva az elődöntőbe a Hazafelé című Korál-slágert Veréb Tamás előadásában, illetve az Edda örökzöldjét, a Kölyköd voltamot, Rudán Joe produkciójaként. Így már csak a zsűri tiszteletbeli elnöke, Korda György várat magára. A következő három válogató adásban harminc sikerdal verseng a legendás előadóművész kegyeiért.

Csináljuk a fesztivált! – 1985-1995 – szombaton 19:35-től a Dunán. Utána Kulissza a Médiaklikken, a Youtube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán, amelyben minden kiderül!

Fotó: MTVA