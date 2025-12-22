Meghalt a legendás brit énekes, Chris Rea

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt szeretett Chrisünk. Egy rövid lefolyású betegség következtében a mai napon hunyt el a kórházban a családja körében” – olvasható a nekrológban.

Chris Rea Middlesbrough-ben született 1951. március 4-én. Az ír-olasz származású zenész és énekes pályafutása több mint öt évtizeden át tartott. Még az 1970-es években kezdett foglalkozni aktívabban a zenléssel Az 1970-es években kezdett foglalkozni a zenével, és gyorsan megtalálta saját útját. Ismert volt rekedtes, melankolikus énekhangjáról, illetve gitárjátékáról.

Chris Rea, known for his hit ‘Driving Home For Christmas,’ has passed away aged 74. pic.twitter.com/qpDSyCnvXb — Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2025

A 70-es évek végén sikerült végleg letennie a névjegyét, amikor a Magdelene és a Beautiful Losers együttesekndk tagja is volt, majd 1976-tól szólóban próbálkozott. Átütő sikerei az 1980-as években érkeztek az olyan albumokkal, mint az 1989-es The Road to Hellvagy az 1991-es Auberge, amelyekkel kritikai elismerést is szerzett. Dalaiban visszatérő motívum volt a vezetés és az autózás, továbbá a magány és az emberi kapcsolatok törékenysége.

Kiemelt kép: Chris Rea brit rockzenész szórakoztatja a közönséget a Papp László Budapest Sportarénában tartott koncertjén. (Fotó: MTI/Kollányi Péter)