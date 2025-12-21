A Zeneakadémián töltődött fel a hollywoodi sztár, Adam Drivert lenyűgözte a koncert és a Nagyterem

Budapesten forgatott a közelmúltban Adam Driver világhírű színész, aki forgatási szünetben a Zeneakadémia koncertjén töltődött fel. A világsztárt a zene és a gyönyörű Nagyterem is lenyűgözte.

A kétszeres Oscar-díjas Ron Howard rendező új, Alone at Dawn című filmjének jeleneteit Budapesten vették fel. „Adam Driver november 15-én, a 150 éves Zeneakadémia Zarándokévek-maratonját hallgatta meg a forgatási szünetben. A koncerten Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész, az egyetem rektora, Ránki Fülöp zongoraművész, az intézmény oktatója, valamint három kiváló fiatal növendék, Paládi Máté, Rozsonits Ildikó és Szaniszló Attila adta elő Liszt Ferenc teljes zongoraciklusát” – számolt be a világsztár látogatásáról közösségi oldalán a Zeneakadémia. Kiemelték, hogy Adam Driver feltöltődni jött a Zeneakadémiára, mivel érdeklődik a klasszikus zene iránt. Mint elmondta, nagyon tetszett neki a koncert ésa Nagyterem is gyönyörű. Kiemelt kép forrása: a Zeneakadémia közösségi oldala