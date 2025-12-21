Műsorújság
A Zeneakadémián töltődött fel a hollywoodi sztár, Adam Drivert lenyűgözte a koncert és a Nagyterem

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.12.21. 22:29

Budapesten forgatott a közelmúltban Adam Driver világhírű színész, aki forgatási szünetben a Zeneakadémia koncertjén töltődött fel. A világsztárt a zene és a gyönyörű Nagyterem is lenyűgözte.

A kétszeres Oscar-díjas Ron Howard rendező új, Alone at Dawn című filmjének jeleneteit Budapesten vették fel.

„Adam Driver november 15-én, a 150 éves Zeneakadémia Zarándokévek-maratonját hallgatta meg

a forgatási szünetben. A koncerten Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész, az egyetem rektora, Ránki Fülöp zongoraművész, az intézmény oktatója, valamint három kiváló fiatal növendék, Paládi Máté, Rozsonits Ildikó és Szaniszló Attila adta elő Liszt Ferenc teljes zongoraciklusát” – számolt be a világsztár látogatásáról közösségi oldalán a Zeneakadémia.

Kiemelték, hogy

Adam Driver feltöltődni jött a Zeneakadémiára, mivel érdeklődik a klasszikus zene iránt.

Mint elmondta, nagyon tetszett neki a koncert ésa  Nagyterem is gyönyörű.

Kiemelt kép forrása: a Zeneakadémia közösségi oldala

klasszikus zenesztárvilág Magyarország

