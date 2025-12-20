Irodalom, hit és muzsika: gazdag karácsonyi kínálattal várja az M5 nézőit

Thomas Mann családregényének pazar adaptációja és Ávilai Szent Teréz lélekemelő története mellett különleges zenei műsorokkal varázsol ünnepi hangulatot az M5 kulturális csatorna nézőinek otthonába a karácsonyi időszakban.

Történet egy Nobel-díjas író tollából

A Buddenbrook ház a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakjának tartott író, Thomas Mann első, 1901-ben megjelent regénye, amely a kezdeti hűvösebb fogadtatás után, végül világhírűvé tette, és döntően járult hozzá a Svéd Királyi Akadémia indoklása szerint ahhoz, hogy a szerző 1929-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Az M5 A Buddenbrook ház újabb pazar filmes feldolgozását mutatja be december 22-én 20:50-től az Emmy-díjas Heinrich Breloer rendezőtől.

A történet egy lübecki kereskedőcsalád tündöklését és hanyatlását meséli el négy nemzedéken át. Egy realista családtörténet a klasszikus európai polgárság 19. századi sajátos helyzetéről, amely Buddenbrookék tragédiája is: nem tudnak eléggé sikeres kereskedők lenni ahhoz, hogy érvényesülhessenek a kegyetlen versenyben, mégis ameddig tudnak, ragaszkodnak a jóléthez, a befolyáshoz, a köztiszteletben álló család rangjához, az úri léthez. A gyárosságtól éppúgy irtóznak, mint a munkásságtól, és így sorsuk nem lehet más, mint a szükségszerű bukás.

Történet a rendíthetetlen hitről

A karácsony üzenetét idézi meg december 23-án 20:50-től a Teresa című 2015-ös spanyol életrajzi dráma, amely Ávilai Szent Teréz életét és lelki útját mutatja be modern nézőpontból. A film főszereplője, Teresa egy átlagos kamaszlány: kicsit szétszórt, mindig rohan és az iskolában gyakran felkészületlen. Ráadásul nehéz időszakon megy keresztül, hiszen nemrég veszítette el édesanyját. Amikor a vagánykodó osztálytársai bezárják a lányt az iskola pincéjébe, kénytelen az idejét olvasással tölteni. Belemerül Ávilai Szent Teréz önéletrajzába, és egy új világ tárul ki előtte. Egy életé, ami az önfeláldozásról, a rendíthetetlen hitről és kitartásról szól. A szent útja példa arra is, hogy a csodák sokszor nem a külvilágban, hanem bennünk születnek meg.

Zenei műsorok az ünnepi időszakban

December 24-én a Budapest Fesztiválzenekar 17:30-tól látható Karácsonyi Kakaókoncertje mellett klasszikus zenei hangversennyel is várja nézőit a csatorna: 21:15-kor a Magyar Rádió Művészeti Együttesei idézik meg a betlehemi történetet az Örömet hirdetek nektek! című nagyszabású koncertszínházi előadásban. 23 órától a bécsi Konzerthaus 2022-es ünnepi hangversenye zárja a napot klasszikus és népszerű karácsonyi dallamokkal a világ minden tájáról.

December 25-én 17:55-től a Magyar Rádió Gyermekkórusának meghitt válogatása nyitja az estét, majd 21:10-kor Csajkovszkij klasszikusa, a Diótörő kel életre a Budapesti Operettszínház látványos előadásában, ezután 22:55-től a Gyermekkórus karácsonya című koncert teremt ünnepi hangulatot. December 26-án 17:55-kor az M5 megismétli a közmédia zenés meglepetésműsorát, amely december 24-én este mutatkozik be a Dunán, majd 21:05-kor az Igazából karácsony koncert gondoskodik az ünnepi hangulatról. A késő esti órákban, 23:10-kor a Mátyás-templomban rendezett karácsonyi koncerttel végződik a nap zenés kínálata: C. P. E. Bach Magnificatja és Corelli karácsonyi concertója különleges atmoszférát teremt.

A két ünnep között is várják zenés műsorok az M5 nézőit. December 27-én 15:30-tól látható a csatorna saját gyártású, Húrokon írt történelem című műsorának új epizódja, Végvári Ádám, a Neoton Família tagjának zenés portréjával. 20 órától a 2025-ös Bartók Rádió Zenei Díjátadó ünnepi gálája következik, majd 21:40-kor a klasszikus magyar operett, a Sybill 1980-as filmváltozata nyújt kikapcsolódást. Jacobi Viktor nagyoperettjének feldolgozásában, a cári Oroszországban játszódó szerelmi történet főszerepeiben olyan kiváló művészek láthatók, mint Pitti Katalin, Leblanc Győző, Kovács Zsuzsa, Maros Gábor és Haumann Péter. A napot késő este a MÜPART 2024-es sorozatában megvalósult Al Di Meola & Friends: A Night in Budapest című koncert zárja.

A december 28-án 20 órakor bemutatkozó A jövőnk emléke – egy reális utópia víziója című Leslie Mandokit középpontba állító portréműsor után 20:55-től Donizetti Szerelmi bájital című operafilmje szórakoztatja a közönséget Bátori Éva és Gulyás Dénes főszereplésével. A nap a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Brahms-estjével ér véget: a Hegedűverseny és a IV. szimfónia előadása felemelő lezárása az ünnepi zenei hétnek.

