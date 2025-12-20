Fájó hiánnyal készül az idei karácsonyra Müller Péter Sziámi

A Duna Várva várt című adventi műsorában Müller Péter Sziámi költő, előadóművész két érzelmileg különösen meghatározó karácsonyról mesélt: az egyik a gyermekkora drámai, 1956-os ünnepe volt, a másik pedig az idei, amely először telik majd édesanyja nélkül.

„Zűrös időszak volt, amikor pici gyerek voltam. Hol tudtunk karácsonyozni, hol kevésbé” – idézte fel gyerekkorát a Kossuth-díjas költő, előadó, kulturális szakember. Az 1956-os forradalom idején az Üllői út környékén laktak, a lövöldözések elől óvóhelyre kényszerültek, a karácsony pedig egy hideg lakásban telt. „Ajándék és étel sem nagyon volt, viszont megmaradt bennem, hogy sokan összegyűltünk és rengeteget nevettünk” – mesélte Müller Péter Sziámi, hogy a félelem és nélkülözés ellenére az együttlét ereje miként formálta vidám és emlékezetes ünneppé azokat a napokat.

Az idő most egy másik fájdalmas fordulópontot hozott a költő életébe. Idén lesz az első karácsony, amelyen nem lesz velük az édesanyja. Szeretett szülője utolsó éveiben már ágyhoz kötve élt, szobája volt a családi élet központja, ott állt a karácsonyfa is, ott gyűltek össze az ünnepeken. „Most egy picit szomorkodva, szorongva arra készülünk, hogy úgy jövünk össze minél többen, hogy a mama nem lesz ott” – osztotta meg fájdalmát a Várva várt című műsorban Müller Péter. Azt tervezik, hogy december 25-én délelőtt összegyűjtik az unokákat, kakaóznak, nosztalgiáznak, hiszen úgy érzi, édesanyja nem szeretné, ha bánattal telt szívvel ünnepelnének. „Mama nagyon haragudna, ha szomorkodnánk. Azt várja tőlünk, hogy derűsen ünnepeljünk: énekeljünk, bejglit együnk.”

