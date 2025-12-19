Szenteste különleges karácsonyi műsor a Dunán

Idén is várja a nézőket a Duna saját gyártású Ünnepelt című karácsonyi műsora, amely december 24-én este zenés produkciókkal és hírességek karácsonyi üzeneteivel idézi fel az ünnep valódi üzenetét. A szeretet, a család és Jézus születésének csodájáról művészek, sportolók, zenészek és televíziós kollégák osztják meg személyes gondolataikat és meghitt emlékeiket.

A közmédia idei válogatásában olyan kiválóságok szólalnak meg, mint Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, Hargitay András olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok úszó, Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Mások mellett a közmédia képernyősei, Somossy Barbara és Huszárik Kata is üzennek. Az összeállítást Tótfalusi Fanni, a Duna műsorvezetője nyitja meg és zárja le.

A zenei tartalmat idén is gazdag és sokszínű összeállítás biztosítja. Többek között hallhatják Sebestyén Márta, Szandi, Zsédenyi Adrienn, a Bagossy Brothers Company, Gubik Petra és Szekeres Adrien produkcióit. Felcsendül a Diótörő egy részlete Metzger Márta és Szakály György előadásában, valamint Wolf Péter Ave Maria-feldolgozása Miklósa Erika, Wolf Péter és a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusának közreműködésével. Láthatnak régi kedvenceket is, a Betlehemi királyok legendás felvételét Vikidál Gyula, Varga Miklós és Deák Bill Gyula előadásában, valamint meghallgathatják Cseh Tamás karácsonyi gondolatait. A zárópillanatokat a generációk számára meghatározó ünnepi dal, Halász Judit – Karácsony ünnepén című klasszikusa teszi teljessé.

A műsor szenteste 18:50-kor látható a Dunán, majd karácsony első napján, december 25-én 23:50-kor megismétli a csatorna.

Az Ünnepelt a tévépremier után megtekinthető a Médiaklikken is, amelyen több száz tartalom érhető el ingyenesen a karácsonyi időszakban is.

