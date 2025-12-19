Kapu Tibor élőben zenélt a Petőfi Rádióban

A Hajrá, Magyarok! című műsor vendégeként stúdiókoncertet adott a Szégyelld Magad Kata zenekar. Az ukulele–akusztikus gitár alapú, szövegcentrikus alterformáció nemcsak friss hangzásával, hanem történetével is kiemelkedik a hazai zenei színtéren, hiszen Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa az egyik alapítótagja.

A 2021-ben alakult zenekar alapítói Dobi Dániel gitáros, Erky-Nagy Kata énekes-dalszerző és Kapu Tibor voltak, akikhez az évek során további tagok csatlakoztak: Bencs Zoltán basszusgitáros és Pap Dávid dobos. A Petőfi Rádió stúdiójában most teljes felállásban, élő megszólalással mutatták meg zenei világukat.

A zenekarban ukulelén játszó Kapu Tibor kiléte sokáig rejtve maradt: az űrprogram szigorú protokollja miatt álnéven, Simon Samuként szerepelt, a fellépéseken pedig a beazonosíthatóság elkerülése miatt maszkot viselt. A Petőfi Rádióban azonban már álarc nélkül, nyíltan beszélt a zene szerepéről az életében.

„Nélkülözniük kellett egy jó darabig, amíg kint voltam Amerikában, de amióta az ukulelés srác visszatért a Földre, újra jár próbákra” – fogalmazott a műsorban, hozzátéve, hogy a mostani élő felvétel különösen nagy izgalmat jelent számára, hiszen ezúttal zenészként kell a nyilvánosság előtt helytállnia.

Kapu Tibor személyes gondolataiból az is kiderült, hogy a zene számára több, mint hobbi. „A munkám során sok különböző nemzetiségű kollégával dolgozom együtt. A zene egy olyan univerzális nyelv, amivel könnyen tudunk egymáshoz kapcsolódni” – mondta, majd mosolyogva tette hozzá: az űrben sem mondott le a zenehallgatásról, saját lejátszási listája elérhető az interneten.

A zene mellett a jótékonyság a másik szívügye Kapu Tibornak, ezért is vállalta, hogy kutatóűrhajós társával, Cserényi Gyulával a közmédia karitatív akcióját, a Jónak lenni jó! kampányt idén jószolgálati nagykövetként segíti.

A Szégyelld Magad Kata zenekar Petőfi Rádióban adott teljes élő koncertje már újranézhető.

Kiemelt kép forrása: Petőfi Rádió