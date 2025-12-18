Ünnepi jazzvarázs a Szakcsi Rádióban

December 24. és 26. között a Szakcsi Rádió hallgatói válogatott koncertfelvételekkel, legendás jazzalbumokkal és egyedülálló rádiószínházi pillanatokkal ünnepelhetnek. A karácsonyi műsor gerincét olyan neves előadók adják, akik a jazz műfaját képesek ünnepi köntösbe öltöztetni.

Szenteste, december 24-én 19 órától a Jazzportré sorozatban Miklósa Erika mutatkozik be egy bensőséges zenei portréval. 20 órától a Bartók zenei díjas Modern Art Orchestra karácsonyi hangversenyét hallhatják Fekete-Kovács Kornél vezényletével, amelyet a decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter Karácsonyi napló című narrációja tesz különlegessé. A 2014-es felvétel egyedülálló dokumentuma annak, amikor egymást emeli a magasba a jazz és az irodalom. 21:30-tól egy igazi klasszikus érkezik: a Benkó Dixieland Band karácsonyi miséje, majd 23 órától Ella Fitzgerald legendás Swinging Christmas című albumával zárul az este.

Karácsony első napján 19 órától Jonas Kaufmann ünnepi albumával indul az este, majd 20 órától igazi koncertmaraton következik, a Carnegie Hall Christmas Concert 1991-ből: Kathleen Battle, Frederica von Stade és Wynton Marsalis közreműködésével nemcsak hangzásban, de történelmi jelentőségében is az ünnep zenei csúcspontja. Utána a hazai jazz egyik legkarakteresebb hangja, Szőke Nikoletta lép színpadra Oláh Szabolccsal és Barcza Horváth Józseffel személyes, kamarajellegű pillanatokkal. 21:30-kor újabb dupla koncerttel ünnepelhetnek Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra nagyszabású, energikus előadásával, majd a Kölni New Orleans Jazz Band a műfaj örömzenélő arcát mutatja meg a hallgatóknak. 23 órakor a gitár költője, Al Di Meola Winter Nights című albuma ringat álomba.

December 26-án 19 órától Joan Faulkner és Csík Gusztáv I Remember Christmas Time című albumával folytatódik a program. Az este további különlegessége, hogy december 26–27–28-án 21:30-tól újra hallhatók a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertjei teljes egészében. A háromnapos ismétlés igazi ajándék mindazoknak, akik újraélnék a fesztivál pillanatait, vagy most pótolnák a lemaradást.

Kiemelt kép forrása: MTVA