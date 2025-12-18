„Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell!” – Életmentő tanácsokkal jelentkezik a Lélekutakon

Milyen változások zajlanak kamaszkorban a fiatalok lelkében és testében? Kire hallgat egy tini? Hova vezet a korai szexualizálódás? Milyen új helyzetet hozott a digitális világ beszüremkedése a családi életbe, a társas kapcsolatokba? – ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a Lélekutakon következő része, amelyben Kisfaludy Nóra vendégei Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, valamint Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai tanár voltak.

Bármennyire is jól neveljük a gyermekeinket, azok egytől-egyig átesnek a serdülőkor viharos időszakán, akár akarjuk, akár nem. A kérdés inkább az, hogy mi szülők mennyire vagyunk felkészülve rá és hogyan kezeljük? – vetődik fel a kényes téma a Lélekutakon soron következő epizódjában.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcast felvételén Bagdy Emőke (Fotó: MTVA / Horváth Péter Gyula)

Mit gondol a kamasz, amikor…? Bárcsak tudnánk! – gondoljuk mi szülők. A gond ott van, hogy serdülőkorban a legtanácstalanabb maga a kamasz gyerekünk, aki szintén nem érti, hogy mi történik vele!

Ebben az időszakban ugyanis szabályszerűen újjászületnek a fiatalok. Megváltozik a testük, a hangjuk, a hormonrendszerük, a lelkük és még az agyuk működése is

– derül ki a pszichológiai sorozat újabb részéből.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcast felvételén Uzsalyné Pécsi Rita (Fotó: MTVA / Horváth Péter Gyula)

Ahogy arra is felhívják a figyelmet a műsor szakértői, hogy „egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell!”, ugyanis a kamasz lázadásképp éppen a szüleihez nem fordul az élet nagy kérdéseivel. Annál inkább az osztálytársak szüleihez, a tanáraihoz, az edzőjéhez, vagy akár a lelkészéhez, így ebben az időszakban – amikor falat húz maga köré a gyermekünk és nem enged magához közel –, akkor csak rájuk, a „bábákra” számíthatunk.

A műsorból kiderül az is, hogy a kamaszkor legnagyobb kérdése a tinédzserek számára, hogy „Ki vagyok én?”, s hogy rájöjjenek, mindent kipróbálnak.

Nincs veszélyérzetük, felelősségérzetük, dúl bennük a tesztoszteron és tele vannak élménykényszerrel, de közben titkon szomjazzák a vezetést.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcast felvételén Bagdy Emőke, Uzsalyné Pécsi Rita és Kisfaludy Nóra (Fotó: MTVA / Horváth Péter Gyula)

Gondolta volna, hogy egy kamasz átlagosan 6-8 órát tölt a gép előtt, a szüleivel viszont mindössze 7-8 percet beszélget naponta?

És tudta, hogy ezáltal teljesen elfelejt kommunikálni, eltűnik a szókincse, nem tudja magát kifejezni és képtelen a társas kapcsolatokra? Ellenben már nagyon korán 8 évesen találkozik pornográf tartalommal, úgyhogy közben teljesen éretlen hozzá. Ilyen és ehhez hasonló témákat is körbejárnak a szakemberek a Lélekutakon legújabb epizódjában. És vajon hogyan kapcsolódnak a fiókáikat kilökő sasok, a beavatási szertartások, vagy éppen a digitális bennszülöttek a kamaszokhoz, az mind-mind kiderül a Mit gondol a kamasz, amikor…? című részből.

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

Lélekutakon Bagdy Emőkével podcast felvételén Bagdy Emőke és Uzsalyné Pécsi Rita (Fotó: MTVA / Horváth Péter Gyula)

Az új évadban Kisfaludy Nóra műsorvezető és Bagdy Emőke professzor asszony többek között olyan érdekes témákkal várják a nézőket, mint az anyává válás nehézségei, a kamaszkor problémái, az életünket behálózó függőségek, a sport meghatározó szerepe gyermekkortól egészen időskorig, illetve annak is utánajárnak, hogy mennyire depressziós nemzet a magyar.

Az előző részek visszanézhetők a Hirado.hu YouTube-csatornáján:

Lélekutakon Bagdy Emőkével – Életbeszélgetések pszichológus szemmel