Új közéleti podcastsorozat indul Csuhaj Ildikóval

A közel egyórás interjú december 17-én, szerdán 17 órától lesz elérhető az M5 YouTube-csatornáján, a Médiaklikken, valamint a Spotifyon.
„Navracsics Tibort megkérdeztük, hogy folytatná-e a miniszterséget, ha a Fidesz győz, beszélt-e már Orbán Viktor miniszterelnökkel egy új kormányzati struktúráról, ezenkívül a Lázár Jánossal való feszült viszonyáról, a »luxizás« hatásáról, valamint a Szőlő utcai botrányról is”
– fejtette ki a podcast első adásáról Csuhaj Ildikó.
A Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast második adásának vendége Jeszenszky Géza történész, Magyarország korábbi külgazdasági és külügyminisztere lesz. A későbbiekben a műsor vendége lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Schiffer András ügyvéd, politikus is.
Az M5 új podcastsorozata azokhoz szól, akik nemcsak a hírekre, hanem a mögöttük rejlő összefüggésekre is kíváncsiak.
Kell még valamit mondanom, Ildikó?
