Új közéleti podcastsorozat indul Csuhaj Ildikóval

Kell még valamit mondanom, Ildikó? címmel indítja el internetes felületein hetente jelentkező új műsorát az M5 kulturális csatorna, amelynek műsorvezetője, a hazai közéleti újságírás ismert, meghatározó alakja, Csuhaj Ildikó. A december 17-én délután bemutatkozó, a hírek mögötti összefüggéseket is feltáró közéleti podcastsorozat első vendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A közel egyórás interjú december 17-én, szerdán 17 órától lesz elérhető az M5 YouTube-csatornáján, a Médiaklikken, valamint a Spotifyon.

„Navracsics Tibort megkérdeztük, hogy folytatná-e a miniszterséget, ha a Fidesz győz, beszélt-e már Orbán Viktor miniszterelnökkel egy új kormányzati struktúráról, ezenkívül a Lázár Jánossal való feszült viszonyáról, a »luxizás« hatásáról, valamint a Szőlő utcai botrányról is”

– fejtette ki a podcast első adásáról Csuhaj Ildikó.

A Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast második adásának vendége Jeszenszky Géza történész, Magyarország korábbi külgazdasági és külügyminisztere lesz. A későbbiekben a műsor vendége lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Schiffer András ügyvéd, politikus is.

Az M5 új podcastsorozata azokhoz szól, akik nemcsak a hírekre, hanem a mögöttük rejlő összefüggésekre is kíváncsiak.

Kell még valamit mondanom, Ildikó? – Minden héten az M5 kulturális csatorna YouTube- és Spotify-csatornáján, valamint a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Csuhaj Ildikó (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)