Megérkezett a romantikus, zenés, táncos film, a Magyar menyegző végső előzetese és plakátja – A szerelem ritmusa, a magyar tánc sodrása és a népzene ereje a filmvásznon

Elkészült a Magyar menyegző hivatalos trailere és plakátja. Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje már több nemzetközi bemutatón is meghódította a közönséget: a világpremier az A kategóriás Tallinn Black Nights Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában zajlott, a határon túli ősbemutatót a Kolozsvári Magyar Operában tartották, majd az amerikai nézőknek New Yorkban telt ház előtt mutatták be a Magyar menyegzőt.

A film 2026. január 22-én, a Fórum Hungary forgalmazásában érkezik a magyar mozikba. A most megjelent trailer és plakát vizuálisan is megerősíti, amit a tallinni, a kolozsvári és a New York-i premier már igazolt: a Magyar menyegző nagyszabású, érzelmekben gazdag, különleges film, amely egyaránt képes megszólítani a romantikus történetek kedvelőit és a néptánc és népzene rajongóit is.

A Magyar menyegző hiánypótló vállalás: a magyar néptánc és népzene gazdag hagyományát állítja középpontba, egy érzelmes, szenvedéllyel teli romantikus történetbe ágyazva. A film egyszerre szerelmi dráma, kulturális utazás és látványos zenés, táncos élmény, amelyben a múlt értékei kelnek életre.

A magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és két fiatal szerelmének kibontakozása fonódik össze a történetben, amely Budapestről indulva egészen Erdélyig, a kalotaszegi tájakig vezet. A film a hagyományokból merít, de modern szemlélettel szólítja meg a hazai és nemzetközi közönséget.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. A kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

A Magyar menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott Budapesten, a szentendrei skanzenben, valamint Kalotaszegen, ahol a táj, a közösségek és a helyi hagyományok autentikus környezetet biztosítottak a történethez.

A zenés, táncos, romantikus film főszereplőit a hazai mozikba már több mint egymillió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska, valamint legutóbb a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítják. További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István.

A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás együttes. A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis és a Sárkányok Kabul felett készítésében résztvevő Lajos Tamás látja el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.

A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor alkották, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei táncolják, az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenei szerkesztő, zenekarvezető irányításával csendülnek fel. A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia) és Kiss Viktória.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a Mol – Új Európa Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

A magyar mozibemutató időpontja: 2026. január 22.

Kiemelt kép: Kovács Tamás és Törőcsik Franciska a film egy jelenetében