Klasszikusok az ünnepek alatt – magyar filmekkel kínál nosztalgikus feltöltődést a Duna

A Duna, a magyar filmek otthonaként az ünnepi pihenés időszakára különleges filmválogatással készül: a hazai filmművészet időtlen kedvenceit tűzi műsorára. A csatorna ünnepi kínálatában népszerű vígjátékok, zenés filmek és felejthetetlen karakterek térnek vissza a képernyőre.

A karácsonykor szinte már elmaradhatatlan Abigél című négyrészes tévéfilmsorozat mellett a Duna több klasszikus magyar alkotással várja nézőit az ünnepek alatt.

Mese a 12 találatról – december 22., 20:45

A Makk Károly rendezésében készült 1956-os filmvígjáték főszereplői a szerencsében reménykednek, vágyaik netovábbja, a mesés 12 találat a totón, amely mindenki problémáját megoldaná. A könnyed, játékos hangulatú magyar vígjátékban a lottóláz és a véletlenek komikus sorozata keveredik a kor hangulatával. A derűs fordulatokat és a régi magyar mozi báját felidéző alkotás főszerepeiben többek között Tolnay Klári, Ruttkai Éva, Zenthe Ferenc és Darvas Iván látható.

Katyi – december 26., 12:50

Az 1942-ben bemutatott fekete-fehér magyar filmvígjáték a vidéki mindennapok romantikáját és báját idézi meg. A történet szerint Varga Kató színésznő szeretne lenni, ám elrontja felvételijét. Geszty, a már befutott színész, a bizottság elnöke könyörtelenül tehetségtelennek bélyegzi. Kató, kitalál magának egy figurát: Katyit, a vidéki megesett cselédlányt. Elszegődik Gesztyhez mindenesnek és ebben a minőségében rövidesen felforgatja az egész házat. Pokollá teszi a színész életét. A Katyi címszerepében Tolnay Klári brillírozik, a színművész egyik legnépszerűbb alakítása a palóc tájszólásos vidéki lányt dacból eljátszó fővárosi színésznőjelölt. Mellette Bilicsi Tivadar és Kiss Manyi látható a meglepetésekkel, szerelmi bonyodalmakkal és kedves humorral teli alkotásban.

Hyppolit, a lakáj – december 27., 13:20

A magyar mozgóképtörténet egyik legnagyobb közönségsikere, amely megteremtette Hyppolit, a lakáj máig ható kultuszát. Csortos Gyula és Kabos Gyula örök érvényű alakítása 1931-ből ma is önfeledt szórakozást kínál, miközben a nézők végigkövethetik, hogyan borul fel egy család élete a nagypolgári modor erőszakos „bevezetőjének” érkezésével. A filmvígjáték digitálisan restaurált változatát láthatják a Dunán.

Állami Áruház – december 28., 14:10

Ha ünnepi zenés vígjáték, akkor kihagyhatatlan az Állami Áruház. Az 1952-es, sok muzsikával átszőtt zenés vígjátékban egy állami áruház és dolgozói élete elevenedik meg. A helyzetkomikumokra építő történet zenés betétei Fényes Szabolcs fülbemászó slágereivel – köztük a legendás Hol van az a nyár? című dallal –, és olyan színészóriásokkal, mint Feleki Kamill, Latabár Kálmán, Gábor Miklós és Gózon Gyula máig mosolyt csal a néző arcára.

Mici néni két élete – december 29., 12:50

Az 1962-es, mára klasszikussá vált vígjáték Kiss Manyi egyik legnépszerűbb filmes szerepe volt. A kedves, humorral átszőtt történetben Kiss Manyi játssza a hajdani színésznőt, Mici nénit, aki idős korában egy fiatal párt fogad maga mellé eltartás fejében. A generációk együttéléséből fakadó titkok és félreértések sorozata mellett felbukkan Mici néni életében egy udvarló, ami ismét életkedvet hoz számára. A film egyszerre szól a szeretetről, az újrakezdés lehetőségéről és arról, hogy az élet örömei nem korhoz kötöttek.

A tizedes meg a többiek – december 29., 14:15

A második világháború végnapjaira helyezett legendás, 1965-ös komédia egyike a legsikeresebb magyar vígjátékoknak. A film szállóigéi – hogy csak a legismertebbet említsük: az oroszok már a spájzban vannak – beépültek a köznyelvbe. Keleti Márton alkotásában Sinkovits Imre parádés főszereplésével követhetik a különös csapata humoros történetét, amint a káoszban próbálnak valahogy túlélni…

A Noszty fiú esete Tóth Marival – december 30., 12:50

Mikszáth Kálmán művének 1960-ban készült adaptációja a kor egyik legnépszerűbb filmje volt Magyarországon. A hírhedten léha Noszty Feri és a tehetős, tisztes családból származó Tóth Mari szerelmi történetét követi az alkotás, olyan színművészek alakításával, mint Petényi Ilona, Krencsey Marianne, Fónay Márta, Uray Tivadar, Páger Antal és Mécs Károly.

Meseautó – december 31., 16:15

A szerepcserékkel, félreértésekkel teli romantikus filmvígjátokot 1934-ben mutatták be. A gazdag vállalatigazgató és a szerény alkalmazott lány mesésen alakuló szerelmét feldolgozó fekete-fehér alkotásban Törzs Jenő, Perczel Zita mellett Kabos Gyula nyújt parádés alakítást. A filmet digitálisan restaurált változatban mutatja be a Duna.

Indul a bakterház – január 1., 16:40

Egy igazi klasszikus, amelyet bármikor jó újranézni. Az 1979-es tévéfilm a magyar filmvígjátékok megkerülhetetlen, örökzöld darabja. A mindig bajba keveredő Bendegúz, a mogorva bakter és a falu különc figurái a Dunán kínálnak önfeledt kikapcsolódást az új év első napján.

Mágnás Miska – január 2., 12:55

Az 1949-ben bemutatott zenés vígjáték az egyik legnépszerűbb magyar operett filmváltozata. A rangkülönbségekből fakadó bonyodalmakkal teli humorral, iróniával bemutatott szerelmes történetet, fülbemászó operettdallamok és parádés szereposztás egészíti ki. Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János és Németh Marika játsszák a főszerepeket, azonban a film mellékszereplői – Gobbi Hilda és a Latabár-testvérek – is legendás alakítást nyújtanak.

Gyula vitéz télen-nyáron – január 2., 15:20

A magyar filmtörténet egyik legszerethetőbb, derűs szatírája ez a vérbő filmvígjáték a hetvenes évekből. A kedves karakterek, a finom humor és a kor hangulatát őrző jelenetek miatt a film igazi időutazás. A történet főhőse, Prohászka Feri, a sörgyári melós amatőrként egy tévéfilm-sorozat főszereplője lesz, amely országos rajongást hoz neki. Ám a sorozat kirobbanó sikere hevíti a nemzeti öntudatot, amivel párhuzamosan török ellenes hangulat alakul ki, ezért az alkotók elhatározzák, Gyula vitéznek meg kell halnia. Csakhogy a közönség hallani sem akar erről, és folytatást követel…

Fény és árnyék – január 4., 14 óra

Igazi korabeli mestermű, amely bepillantást enged a magyar mozi aranykorának érzelmes oldalába. Az 1943-ban bemutatott játékfilm főszereplője az ünnepelt színésznő, Mária, aki boldog családban él. Felkarolja és tanítgatja a kis statisztát, Évát, akiben a tehetségnél sokkal nagyobb a becsvágy, az irigység, az önzés és elcsábítja Mária férjét, Gábort. A felzaklatott lelkiállapotú asszony engedi elvitorlázni gyermekeit, akik a háborgó Balatonba vesznek. A tragédia után Mária árvagyerekeket fogad magához. Ebbe a megbékélt csendes világba tér meg évek múlva a kifosztott, megalázott Gábor…

Fotó: A tizedes meg a többiek, fotó: Nemzeti Filmintézet Közh.Nonprofit Zrt.