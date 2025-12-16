Újjáéledő 90-es évek: nyolc év után újra Magyarországon ad koncertet a The Prodigy

Nyolc év után ismét Magyarországon ad koncertet a The Prodigy. Az elektronikus zenei formáció július 4-én a SopronFest színpadán tér vissza a magyar közönség elé – tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden.

Az MTI-hez elküldött keddi tájékoztató szerint a zenekar nyolc év után lép fel ismét Magyarországon a korábbi VOLT Fesztivál helyszínén, a soproni Lővérekben, ahol az elmúlt évtizedekben többször is koncerteztek telt ház előtt. A kedvezményes jegyek december 16-tól karácsonyig érhetők el – írták. A SopronFestet jövőre negyedik alkalommal rendezik meg. Július első hetében a városban több tucatnyi helyszínen gasztronómiai programok, kiállítások, irodalmi estek és koncertek várják a látogatókat.

A Lővérekben július 2. és 4. között a The Prodigy mellett fellép többek között Azahriah, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, Pogány Induló, Manuel és a Parno Graszt is. Az 1990-ben alakult The Prodigy az elektronikus zene radikális újítói közé tartozik. Liam Howlett produceri látásmódja és a tagok intenzív színpadi jelenléte az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik megkerülhetetlen csapatává tették a zenekart.

Legismertebb slágereik: a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space vagy a Smack My Bitch Up.

A 2019-ben elhunyt Keith Flint tragédiája után a zenekar hosszabb szünetre vonult, miközben világszerte kérdés volt, hogy a Prodigy képes lesz-e folytatni egyik legmarkánsabb arca nélkül

– olvasható a tájékoztatóban.

A zenekar 2025-ben headlinerként lépett fel olyan rangos nemzetközi eseményeken, mint a Glastonbury vagy a Coachella, a jövő áprilisra tervezett brit és ír arénaturnéjuk pedig minden idők leggyorsabban teltházat hozó koncertsorozata lett. Korábban szinte hazajártak Magyarországra, hiszen sokáig nem telhetett el fesztiválszezon nélkülük, többször adtak teltházas koncertet a Szigeten, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A The Prodigy elektronikus zenekar az Iconia Festen fellépés közben a spanyolországi Sevillában 2024. július 9-én (Fotó: Cristina Quicler/AFP)