Koós Rékának Kovács Kati volt az etalon

A Csináljuk a fesztivált! kibeszélőpodcast adásában, a Kulisszában Kovács Kati, Koós Réka és Gubik Petra beszélgettek a műsorvezető, Tótfalusi Fanni társaságában. A nagy találkozások műsorában a könnyűzenei ikon megosztotta, hogy rendkívül közel áll hozzá a két énekes, és nyomon követi a munkásságukat. Koós Réka pedig nem várt vallomással lepte meg Kovács Katit.

Különleges tartalommal készül a Csináljuk a fesztivált! rajongóinak a Duna. A show utáni Kulisszában a fellépők, a slágerek szerzői és eredeti előadói találkozásakor megható történetek és vallomások törnek felszínre. Így derült ki a többi közt, hogy Koós Réka elé Kovács Katit állították példaképként a szülei. A hatvan éve színpadon lévő énekes pedig elárulta, hogy Koós Jánost tartja tanítómesterének, és figyelemmel kíséri a lánya, Koós Réka pályáját, csakúgy mint Gubik Petráét, aki szintén nagy kedvence.

A második adás az 1965-75-ös évtized slágereiből válogatott és a táncdalfesztiválok győzteseit éltette. A versenydalok közt szerepelt Kovács Kati Add már, Uram az esőt! című 1972-es nyertes dala, valamint az 1969-es év két első helyezettje, Késmárky Marikától az Egy fiú a házból és Koós János örökzöldje, a Nem vagyok teljesen őrült. Az Egy fiú a házból Koós Réka, míg az Add már, Uram az esőt! Gubik Petra produkciójaként jutott az elődöntőbe.

Mindkét előadó lenyűgözte Kovács Katit, aki bevallotta: „Ha gyengébb énekes énekli valamelyik dalomat, nekem kifejezettem rosszul esik, mert úgy érzem, mintha elvették volna egy családtagomat, de amikor Petra vagy Réka énekli, nem kell izgulnom” – tette hozzá a Kossuth-, Primissima és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, utalva ezzel arra, hogy Gubik Petra műsorban elhangzott feldolgozása mellett Koós Réka a Táncdalok másképp koncertjén több slágerét énekli.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től a Dunán. Utána Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a spotify Petőfi-podcastcsatornán, amelyben minden kiderül!

Kiemelt kép: Koós Réka (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)