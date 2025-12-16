Ha karácsony, akkor Abigél – újra a Dunán az örök kedvenc

Az ünnepi időszakban visszatér a képernyőre a Szabó Magda regénye alapján készült Abigél című négyrészes tévéfilmsorozat, amely nélkül sokaknak már nem lenne teljes a karácsonyi televíziós kínálat. Hogyan épült a nosztalgiából hagyomány, és milyen kevésbé ismert történetek lapulnak a sorozat mögött? A vetítés kapcsán olyan érdekességeket olvashatnak a sorozatról, amelyek még a régi rajongóknak is újként hathatnak.

A karácsony évtizedek óta összefonódik Abigél különleges történetével. Az 1977-es bemutatása óta töretlenül népszerű tévésorozat generációkon átívelő rajongással nőtte ki magát valódi kulturális jelképpé. Mindez az 1970-ben megjelent regénnyel kezdődött, amely az alapját adta a későbbi filmsikernek: az alkotók kivételes összhangja időtálló és hiteles adaptációt hozott létre. A hagyománnyá vált karácsonyi ismétlések során az Abigél az ország egyik legmeghatározóbb közös emlékévé vált — egy történet, amelyhez minden évben jó visszatérni.

A Duna december 24. és 27. között, délelőtt 9:30 után tűzi idén műsorra az epizódokat, a vetítés kapcsán a Nemzeti Archívum segítségével idézünk fel néhány kevésbé ismert történetet a kultikus sorozatról

Az író és a rendező közösen alkották a részeket

Az Abigél sorozatként került filmvászonra. A rendező, Zsurzs Éva és a szerző, Szabó Magda szoros együttműködésével született meg a cselekmény beosztása: az eredeti szövegen dolgozva a fejezetekből négy részt alkottak. Zsurzs Éva osztotta be, hogy mikor mi kerüljön az egyes epizódokba, majd az írónő újra átnézte, saját stílusában igazította a szöveget. Így alakult ki a végleges négyrészes felosztás.

Több mint ifjúsági sorozat

Eredetileg ifjúsági kategóriába sorolták az Abigélt, részben azért, mert a regény főhőse, Vitay Georgina (Szerencsi Éva) egy kamaszlány, részben pedig azért, mert így engedélyezték a sugárzást az akkori szabályok szerint. A történet azonban nem egy könnyed ifjúsági történet, ami tele van romantikával és kalanddal, hiszen annál sokkal mélyebb és összetettebb témákat jelenít meg: felnövést, felelősséget, erkölcsi döntéseket és a háború sújtotta Magyarország mindennapi küzdelmeit is bemutatja.

A híres Abigél-szobor valójában nem iskolai emlékmű

A sorozatban és a regényben is fontos motívum a titokzatos Abigél-szobor, amelyhez a főhős is segítségért fordul. A felvételeken nem egy speciálisan az Abigélhez készített műalkotás szerepelt: valójában egy régi, Budapest V. kerületében álló szobor, a Korsós nő volt az, amelyet a forgatásra áthelyeztek – a sorozatbéli iskola, a Matula kertjébe, amelynek helyszínét a Vácrátóti Arborétum biztosította.

A sorozat rekordnézettséget hozott

Az első rész bemutatója 1978. április 14-ére esett — a sugárzást követően a második epizódot már több mint 3,5 millióan látták, ezzel a korszak legnagyobb televíziós közönségsikerei közé tartozott. Az Abigél ekkor nemcsak a képernyőn lett népszerű, hanem a könyv új kiadását is elindította: az eredeti regény hamar a kiadási listák élére került.

Abigél – a teljes filmsorozat december 24. és 27. között, délelőttönként a Dunán, és bármikor újranézhető a Médiaklikken.

