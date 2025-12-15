Király Levente Kamera Hungária- és San Gennaro-díjas kiemelt szerkesztő 15 éve dolgozik az MTVA Jónak lenni jó műsorában. Idén már nemcsak mint műsorkészítő, hanem mint adományozó is segíti a jótékonysági műsort, hiszen a Felülírt sors c. könyvének bevételéből származó nyereség 25 százalékát az orosz-ukrán háború árváinak megsegítésére ajánlja fel.

„Mindig is azt gondoltam, hogy sorsunk nemcsak örökölhető, de felülírható, átalakítható, megváltoztatható is. Ahogy a könyv alcíme is fogalmaz, boldogságunk nem a stressz csökkentésében, a gondok elkerülésében, hanem a belső erő, az emberi tartás megerősítésében rejlik. De hogyan? Erre kerestem a választ. Ebben a kötetben olyan közismert emberek szólalnak meg, akik bár maguk is átéltek komoly tragédiákat, megerősödve jöttek ki belőle” – fogalmazott Király Levente, a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország c. műsorában.

Felülírt sors – Lelket gyógyít és árva gyerekeken segít Király Levente legújabb könyve

A könyvben Bagdy Emőke, Böjte Csaba, Csókay András, Eperjes Károly, Hal Melinda, Kovács Kokó István, Lackfi János, Miklósa Erika, Müller Péter, Papp Lajos, Reviczky Gábor, Szekeres Pál, Szikora Róbert, Tapolyai Emőke és Vizi E. Szilveszter gondolatai olvashatók.

„A mai ember gyakran horizontálisan szemléli a világot, vagyis a földi nehézségek, az anyagi világ köti le a figyelmét, miközben elfeledkezik a szellemi létről, amely őseink számára természetes volt. Ezzel szemben a régi korok embere tekintetét felemelve a szellemvilággal, az égiekkel kereste a kapcsolatot. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy régen templomok, bazilikák, katedrálisok épültek, ma pedig éttermek, szórakozóhelyek, szállodák és kávézók” – tette hozzá a könyv szerzője, aki szerint a fogyasztói társadalomban egyre több a lelki segítségre szoruló ember.

Kép forrása: MTVA

A szerző régóta kutatja, hogyan lehetséges, hogy vannak felnőtt emberek, akik igazán nagy tragédiákon, sorscsapásokon, adott esetben baleseteken mennek keresztül, és mégis boldog életet tudnak élni, míg a fiatal generáció, amelynek életerősnek kellene lennie, apró nehézségek alatt is összeroppan.

Az MTVA támogatásával készült könyvet a szerző mindazoknak ajánlja, akik valamilyen lelki problémával, szorongással, depresszióval küzdenek, vagy egyszerűen csak nehezen tudják elviselni az élet nehézségeit.

Kiemelt kép forrása: MTVA