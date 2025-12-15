Csendben megszülető boldogság – Mező Misi lelki utazása Bakonybéltől a reményig

A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor csendjében indul Mező Misi lelki útja a Jézus és… harmadik évadának nyitóepizódjában, majd egészen a váci börtönig vezet. A december 13-tól, szombat délutánonként a Dunán látható sorozat új részei ezúttal is őszinte, emberi történeteken és a zenén keresztül keresik a választ arra, mit jelent a boldogság.

A Jézus és… harmadik évadában a bibliai nyolc boldogság áll középpontban, az első epizódban az a kijelentés: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Mező Misi, a Petőfi zenei díjas Magna Cum Laude zenekar frontembere, a Duna sorozatának műsorvezetője a monostorban töltött nyolcnapos, teljes csendben zajló lelkigyakorlat során – azt tapasztalta meg, hogy a kevesebb sokszor több. Ahogy Izsák atya fogalmazott: „Talán arról szerezhettünk tapasztalatot, hogy a kevés elég, hogy aki magát kiszolgáltatja az Istennek, azzal nem rossz, hanem nagyon jó dolgok történnek.”

Az adás személyes vallomásokból áll össze. Egy egykori felsővezető története különösen megrendítő: a kiégés, az erkölcsi kompromisszumok és a kontroll elvesztése után súlyos betegséggel szembesül, majd az El Caminón tanulja meg elengedni mindazt, amit addig önazonosságának hitt. „Mindig azt gondoltam, én irányítok mindent, de megtanultam, hogy ez nem valóság. Nem én kontrollálok” – mondta az ötgyerekes édesapa, aki mára megvívta csatáit az egójával és a fogyasztói társadalom által rákényszerített elvárásokkal.

Mező Misi számára is személyes tétje van az útnak. A zenész-műsorvezető egy reklámdal megírására kapott megbízást, ám hamar felismerte, hogy a boldogságról nem lehet felszínesen beszélni. „Adok az embereknek a zenémmel kapcsolatban, és talán most jutottam el arra a pontra, hogy ez a lélek teljesen kiürült” – vallotta be őszintén. A monostor csendje, majd az úton megismert sorsok segítik abban, hogy újra rátaláljon arra a belső forrásra, ahonnan hitelesen szólhat. A lelki utazásban – a korábbi évadokhoz hasonlóan – Tapolyai Emőke pasztorálpszichológus kíséri.

Rendhagyó helyszínen zárul az epizód vége: a Váci Büntetés-Végrehajtási Intézetben. A stáb egy olyan térbe lép be, ahol minden külső értelemben vett szabadság hiányzik: rácsok, zárt ajtók, szigorú szabályok – és ezeket tetézi a múltbeli bűnök súlya. Ez éles kontrasztban áll a bakonybéli monostor csendjével és az „önként vállalt” elvonulásával. A kérdés itt már, hogy lehet-e egyszer majd boldog az, akit szabadságvesztésre ítéltek, mert súlyos bűnt követett el? A fogvatartottakkal Takács Péter börtönlelkész vezetésével beszélgetett Mező Misi arról, hogy Isten még a legnagyobb bűnösök lelkéről sem mond le – mindezt egy emberölést elkövetett, már szabadult férfi történetén keresztül bemutatva.

A Jézus és… december 13-tól, szombatonként 16:45-től várja a nézőket a Dunán. Az évad végére megszületik a boldogság-dal is, amely összegzi mindazt, amit az út tanított Mező Misinek: a boldogság nem állandó állapot, hanem kegyelem. A dal már elérhető – a korábbi epizódokkal együtt – a közmédia vallási tartalmait gyűjtő Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

