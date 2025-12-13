Virágminta, flitterek és metálos csillogás – a férfi elegancia nem ismer határokat a Csináljuk a fesztivált! színpadán

A közmédia népszerű zenés show-műsora, a Csináljuk a fesztivált! nemcsak a magyar slágerek, hanem a stílus ünnepe is. A műsor egyik házigazdája, Fodor Imre már a kezdetektől része a színes, zenével és jókedvvel teli utazásnak – és adásról adásra bizonyítja, hogy a férfi elegancia sosem unalmas.

„A divat számomra játék és önkifejezés. A Csináljuk a fesztivált! adásaiban Kerényi Virág jelmeztervező bátor, mégis elegáns stílusa nagyon közel áll hozzám. Rengeteg mintával, színnel dolgozik, és ahogy a korszakok divattörténete megjelenik a ruhákban, az különösen tetszik. Nosztalgikus alkat vagyok, ezért jó érzést kelt bennem, amikor a múlt új életre kel a színpadon, akár zenében, akár látványban” – meséli Fodor Imre.

Ahogyan a képernyőn, a hétköznapokban is szereti a feltűnő, mégis ízléses megjelenést: bátran visel színeket, változatos mintákat és különleges anyagokat. A látványos utcai darabok ugyanúgy helyet kapnak nála, mint a sportosan laza öltönyök. Gyakran közlekedik rollerrel vagy kerékpárral, ezért fontos számára a kényelmes, mégis stílusos viselet, ami kellően strapabíró.

„A praktikum és az elegancia nem zárják ki egymást. A férfiak többsége azonban szeret biztosra menni – ha találnak egy minőségben és szabásban megfelelő darabot, akár többet is vásárolnak belőle. Félnek kísérletezni, pedig ez az egész csak játék. Egy jól megválasztott mintás ing vagy vagány zakó nemcsak önbizalmat ad, de a hölgyek elismerő pillantásait is bezsebelhetjük általuk” – tette hozzá a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től és szilveszteri adás december 31-én a Dunán.

Fotók: MTVA/Csöndör Kinga