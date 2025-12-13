Lenyűgöző ismertterjesztő filmek télen a Dunán

A közmédia a hagyományos karácsonyi műsorok kedvelői mellett az ismeretterjesztő filmek rajongóinak is kedvez. Több természetfilm premierje, megható állattörténetek, gasztronómiai barangolások és más lebilincselő tartalmak váltják egymást december végétől január elejéig a Dunán.

A tél a bezárkózás helyett a felfedezésről szól a Dunán: legyen szó az állatvilág érdekességeiről; a farkasok belső világáról, aranyos rókakölykökről, a balatoni vadonról, akár tudományról, irodalmi vagy gasztronómiai örökségéről, a közmédia látványos és gondolatébresztő műsorokkal várja valamennyi nézőjét a következő két hónapban.

Emlősök

A világhírű brit természettudós, Sir David Attenborough új emlősökről szóló sorozata december 14-től látható a Dunán vasárnaponként 16:30-től. A Föld minden tájára ellátogathatnak, felfedezve a szélsőséges körülmények között élő állatokat. Az epizódokat hétfő délutánonként megismétli az M5 kulturális csatorna. A hat epizód után a forgatások kulisszatitkait is megismerhetik egy kulisszarészben.

Karácsony Rómában (premier)

A karácsony a világ egyik legősibb kulturális városában új értelmet nyer: a december 24-én 11:25-kor látható film Róma utcái, bazilikái és terei között kalauzolja a nézőt, miközben feltárja, hogyan fonódik össze a vallási örökség, a művészet és a gasztronómia a szeretet ünnepének időszakában.

Ízőrzők

Színes portrék, helyi receptek, örökségmentés: a népszerű gasztrokulturális sorozat ezúttal is a magyar tájak különleges fogásaival és hagyományaival várja a nézőket december 22-én, 24-én, 25-én 29-én és 30-án délutánonként, 17 óra után.

Változó vadon – Az én Északom (premier)

Izgalmas természetfilm az északi tájak változó ökoszisztémájáról és az ott élő emberek, állatok kihívásairól. A 2024-es svéd alkotás a klímaváltozás témáját emberi történetekkel és megrendítő képi világgal jeleníti meg december 27-én 14:40-kor.

Petőfi, a szerelmes utazó

A négy részes sorozat december 29. és január 1. között minden nap 11:25-kor látható a csatornán, a 200 éve született költő szenvedélyes, kíváncsi, úton lévő énjét közelebb hozva a nézőhöz. Megrendítő és lírai pillanatok váltják egymást a széria epizódjaiban, amely méltó lezárása az óévnek – és inspiráló kezdet az újévre.

Kina és Yuk – Két sarki róka kalandjai (premier)

A 2023-as francia-olasz-kanadai családi természetfilm két kíváncsi, játékos sarki rókáról szól, akik egy zord és hűvös, ám csodaszép világban tanulják meg a túlélés áthághatatlan szabályait. A szívmelengető, látványos történet január 2-án 10:40-kor országos tévépremierként tekinthető meg a Dunán.

Jókai Erdélyben (premier)

A kolozsvári rendező, Maksay Ágnes új filmjét január 2-án 16:35 mutatja be a Duna. Az alkotás a 200 éve született irodalmi géniusz, Jókai Mór erdélyi kötődéseit, történeteit, helyszíneit járja be, átadva az irodalmi világát inspiráló meghatározó élményeket.

A legpompásabb emberi elme

A 2024-es magyar dokumentumfilm január 3-án 14:20-kor látható a Dunán. Neumann János, a 20. század egyik legnagyobb magyar származású tudósa életét ismerhetik meg. A film korabeli archív felvételek, Neumann családtagjai, tanítványai és nemzetközi szakértők visszaemlékezései révén mutatja be, hogyan járult hozzá a modern számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a játékelmélet megalapozásához.

Lenyűgöző ismeretterjesztő filmek télen a Dunán – december 14-től január 3-ig a Dunán.

Fotó: BBC Studios Distribution Limited