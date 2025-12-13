Így kezdődött Pásztor Anna és Tóth Vera barátsága

A két előadó már több fórumon mesélt hosszú évek óta tartó barátságukról, annak felejthetetlen pillanatairól. Pásztor Anna az Azt beszélik című talkshow-ban most azt is elárulta, húsz évvel ezelőtt miként ismerkedtek meg.

A Duna vasárnap kora esti talkshow-jának legutóbbi adása megható baráti találkozásokat és pillanatokat idézett fel. A műsor sztárkommentelői ennek kapcsán mesélték el saját baráti történeteiket, Pásztor Anna pedig azt is elárulta, hogyan kezdődött szoros kapcsolata az Artisjus- és Petőfi Zenei Díjas énekessel, Tóth Verával.

„Körülbelül húsz éve megjelent az egyik koncertemen. Ez az után volt, hogy megnyerte a tehetségkutatót. Izgatottan vettem észre, hogy az első sorban áll, és megkérdeztem, szeretne-e csatlakozni hozzám a színpadon. Feljött és improvizálva énekelt. Aztán bejött a backstage-be, segített összepakolni és innentől kezdve barátok vagyunk” – idézte fel a meghatározó estét Pásztor Anna.

Bár időnként csak hosszabb szünet után találkoznak, amikor aztán együtt vannak, minden úgy folytatódik, mintha csak tegnap beszéltek volna. „Ha kiülünk egy szőlőlugasba, tudunk csendben is lenni” – foglalta össze barátságuk különlegességét, utalva arra, hogy a csöndben való együttlét a barátság magas szintjét jelenti.

December 14-én is várja a nézőket az Azt beszélik a Dunán. A műsorvezető, Mészáros Ibolya Náray Erika, F. Takács István, Kovács Áron és Újvári Zoltán Szilveszter ZOLA társaságában beszéli ki a közösségi média virális tartalmait.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga