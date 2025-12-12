Altorjai Anita: A közmédia a nemzet összetartásában is részt vesz

A közmédia nemcsak híreket sugároz, nemcsak szórakoztat, és nemcsak ismereteket terjeszt, hanem részt vesz abban a fontos küldetésben, hogy összetartsa azt a közösséget, amit nemzetnek hívunk. A Duna Médiaszolgáltató által alapított díjak célja elismerni mindazokat, akik kimagasló értéket képviselő munkájukkal tevékenyen hozzájárulnak ehhez – jelentette ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója pénteken az M1 műsorában.

Altorjai Anita a Duna Médiaszolgáltató által alapított díjak csütörtöki átadója kapcsán elmondta: a kárpátaljai oktatás és a kárpátaljai magyarság összetartásának ügye a Duna-díjjal kitüntetett Orosz Ildikó szívügye, aki hosszú évtizedek óta élharcosa ennek a feladatnak. A díjjal azt is megköszönték, hogy amikor a közmédiánál a kárpátaljai oktatásról, magyar nyelvről, képzésekről beszélnek, Orosz Ildikón keresztül eljutnak mindenhova.

Orosz Ildikó – aki a 90-es években volt a mai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem létrehozója – kiemelte: úgy érzi, az elismerés nemcsak neki, hanem annak a kárpátaljai közösségnek szól, amely ragaszkodik az anyanyelvi oktatásához, a saját kultúrájához, és ezért tett is. Egy oktatási intézményt vezetni nem egyéni teljesítmény, mindig közösségi és csapatmunka – jegyezte meg.

Orosz Ildikó intézményük helyzetéről elmondta: az egyetemet 1993-ban alapították, magánegyetemi státusszal rendelkeznek, az elmúlt három évtizedben négyszer volt teljes körű átvilágításuk, még a háború kitörése után is, de állami támogatást nem kapnak.

Hangsúlyozta: egy egyetem régiós feladata, hogy az alatta lévő oktatási intézményi hálózatot felhúzza. Arról is beszélt: jónak tartaná, ha az Európai Unió is odafigyelne, és számonkérné, hogyan történhet meg az, hogy Ukrajnában jogszűkítő törvényeket hoznak, és nem adják vissza azokat a jogokat, amelyek már harminc éve működtek.

A műsorban Altorjai Anita arról is beszélt, hogy a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójában már mintegy 125 millió forint összegyűlt a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Alapítvány javára. A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Altorjai Anita rámutatott:

a csütörtöki díjátadó gálán nemcsak a munkatársakat, hanem azokat is köszöntötték, akik a közmédiával tágabb kapcsolatban állnak, és segítenek céljaik elérésében.

A díjakat olyan ikonikus személyekről nevezték el, akiket a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója zsinórmértékként jellemzett, akikhez igazodni kell. Szólt Gyukity Istvánról, az MTVA 2021-ben elhunyt hírigazgató-helyetteséről is, aki példát mutatott mindig arról, hogy a hírműfajban hogyan kell elhivatottan, objektíven, magas szakmai színvonalon tudósítani, szerkeszteni, rádió- vagy televíziós műsort készíteni.

A róla elnevezett díjat Beregnyei Miklós hírterületi vezető szerkesztő kapta, személyében olyan munkatársat tüntettek ki, aki évtizedek óta a közmédia berkein belül segíti a nézőket eligazodni a hírek világában – méltatta a díjazottat Altorjai Anita.

Kiemelt kép: Altorjai Anita (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)