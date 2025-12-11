Krasznahorkai László Nobel-díjas író nevét vette fel a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium könyvtára

Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László nevét vette fel csütörtökön a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium könyvtára.

A Gyulai Nobel-hét Krasznahorkai László tiszteletére elnevezésű programsorozat keretében megtartott névadó ünnepségen Görgényi Ernő polgármester emlékeztetett arra, hogy az Erkel Ferenc nevét éppen 75 éve viselő gimnázium könyvtárának mostanáig nem volt névadója.

„Hiszem, hogy azért, mert Krasznahorkai Lászlóra várt. Egy gimnáziumi bibliotékát mégiscsak arról kell elnevezni, aki az alma mater egykori diákjai közül világhírű író lett. Nobel-díjas világhírű író. Ezt ki kellett várni” – hangsúlyozta.

Görgényi Ernő kiemelte: az iskola egykori diákja, Krasznahorkai László egy géniusz, és reméli, hogy a diákok közül többen járnak majd a nyomdokain.

Az író, aki a Nobel-díjat szerdán vette át Stockholmban, 1968–1972 között járt az intézménybe, kiváló eredményekkel végezve el azt.

Kiss László író, a gimnázium irodalom és történelem szakos tanára csütörtöki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a díj révén Gyula városának neve is ismertté vált világszerte.

A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Teleki-Szávai Krisztina az író legújabb regényéből, A magyar nemzet biztonsága című kötetből, valamint a Magvető Kiadó által A stockholmi beszéd címmel megjelentetett Nobel-előadásából több példányt adományozott a mintegy 25 ezer kötetet őrző gimnáziumi könyvtárnak.

Schriffert-Tóth Eszter könyvtáros az MTI-nek elmondta, hogy a könyvtár közösségi térként funkcionál az intézménybe járó csaknem 400 diák számára. Hozzátette, hogy tervezik egy Krasznahorkai-sarok kialakítását, a diákok már keresik, kölcsönzik az író műveit. A könyvtár ajtajára a Nobel-díj október 9-i bejelentése után nem sokkal egy idézet került fel az író Aprómunka egy palotáért című művéből:

„Kivételes légkör van egy adott térben, és ezt okozhatja egy könyv…”

A december 12-ig tartó Nobel-héttel nem ér véget Krasznahorkai László ünneplése Gyulán. A Gyulai Várszínház január 22-én, a magyar kultúra napján tudományos konferenciát és felolvasóestet szervez mások mellett Kiss László, Fodor György, Erdész Ádám, Elek Tibor és Smid Róbert részvételével.

A teátrum 2026-os nyári évada pedig a tervek szerint az író Sátántangó című művének bemutatójával zárul augusztus 18-án. A koprodukciót a Kulcsár Noémi Tellabor kortárs táncszínházi társulattal hozzák létre.

Kiemelt kép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd