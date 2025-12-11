Hallgassa vissza – Hans-Georg Maassen Napi jegyzete

Napi jegyzet címmel indult sorozat az ország leginformatívabb rádiós reggeli műsorában, a Jó reggelt, Magyarország!-ban. Szereplői a tudományos és kulturális élet tekintélyes, iránymutató képviselői, mondanivalójuk, bölcsességük útravalóként kísérheti el a hallgatót a nap során. A Napi jegyzet a Kossuth Rádió reggeli műsorsávjában minden hétköznap 8:30 előtt hallható. Ebben a részben Hans-Georg Maassen politikus, a német Alkotmányvédelmi Hivatal egykori elnöke mondja el gondolatait.

Hans-Georg Maassen Napi jegyzetét itt hallgathatja vissza: . A korábbi Napi jegyzeteket ide kattintva éri el. Kiemelt kép: Hans-Georg Maassen, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal volt elnöke felszólal a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján tartott kerekasztal-beszélgetésen a Millenárison 2024. április 25-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)