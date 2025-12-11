Átadták a közmédia legrangosabb szakmai díjait

Három alapvető érték vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját: az erkölcsi iránytű, a tiszta gondolkodás és az állhatatos szív – mondta Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár csütörtökön a Budapest Music Centerben, ahol tíz kategóriában adták át a közmédia legrangosabb szakmai díjait.

A szilárd erkölcsi mércéről azt mondta: ma, amikor szinte mindent relativizálnak, fontos kimondani, hogy vannak örök emberi értékek, alapelvek, amelyeket nem lehet napszaktól, széljárástól vagy érdekektől függően átértelmezni. A „mindig tiszta, fegyelmezett gondolkodás” kapcsán úgy fogalmazott, ez a szakma ma már nem arról szól, hogy amit évtizedekkel ezelőtt megtanultak, az elegendő lesz ma és főként holnap is, hiszen a világ percről percre változik, és aki hitelesen akar tájékoztatni, annak fejben mindig készen kell állnia.

„A közmédia frontvonalában dolgozók nap mint nap találkoznak meg nem értéssel, hangulatkeltéssel, sokszor nemtelen támadásokkal. Ilyenkor

nemcsak szakmai felkészültségre van szükség, hanem belső tartásra, állhatatos szívre is”

– jelentette ki Vitályos Eszter.

A Duna Médiaszolgáltató által alapított díjak célja elismerni mindazokat, akik kimagasló értéket képviselő alkotó munkájukkal tevékenyen hozzájárulnak ahhoz, hogy a közmédia betöltse nemzeti és kulturális küldetését.

A külhoni magyarságért végzett áldozatos és értékteremtő szakmai munkája, valamint a magyar nyelv ápolásáért végzett erőfeszítése elismeréseként a Duna-díjat Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke vehette át.

Az 1990-es évek elején az egyik kezdeményezője volt a beregszászi főiskola létrehozásának, amely később önállósult és 2001-ben állami akkreditációt kapott. Orosz Ildikó neve intézményteremtőként összeforrt a kárpátaljai magyar iskolaüggyel és az egyetemes magyar oktatás- és nevelésüggyel.

A Karinthy-gyűrűt Mikó István érdemes és kiváló művész vehette át.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Jászai Mari-díjas művész rendkívül sokoldalú alkotó: színész, rendező, színház alapító és igazgató, megszámlálhatatlan kabaréjelenet mulatságos szereplője, az igényes szórakoztatás példaképe. Emellett dalszerző és számos hangszeren muzsikál, és kedvenc mesefiguráink hangja által váltak még szerethetőbbé. A hazai animáció generációkat összekötő rajzfilmalakjainak kölcsönözte hangját, mint a Macskafogó Lusta Dickje vagy az A nagy ho-ho-horgász főkukaca. Mikó István a Csukás Meserádió egyik kedvenc műsorvezetője is – tette hozzá a vezérigazgató.

A Sára-Csoóri-életműdíjat Korniss Péter fotográfus, a Nemzet Művésze, a Kossuth-, Balázs Béla-, Prima Primissima, és Magyar Művészetért díjas, valamint Pulitzer-emlékdíjas érdemes művész vette át.

Kiállításai a világ számos pontján járultak hozzá a magyar kultúra ismertségéhez és elismertségéhez. Idén a Duna Napok keretében nyílt kiállítása Torockón. A Táncok, bálok, táncházak című kiállítás képein a 60-as, 70-es évek erdélyi táncainak hangulata elevenedett meg. Az életműdíjjal a Duna Televízió két meghatározó alakjának állít emléket a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.: a kétszeres Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező Sára Sándornak, és a kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas költő, esszé- és prózaíró Csoóri Sándornak.

Az ismeretterjesztés területén végzett kiváló munka elismeréseként járó Tőkéczki László-díjban Róka Ildikó és Móczár István, a Dunán és a Duna World csatornán látható Ízőrzők című sorozat készítői részesültek.

A 2007-ben indult értékteremtő és értékmentő országjáró műsor a magyar kulinária sokszínűségét mutatja be, különös tekintettel a régi konyhák házias ízeire, a helyi alapanyagokból készülő ételekre. A díjjal a Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Duna Televízió alapító kurátora, valamint a közmédia számos műsorának házigazdája és közreműködője előtt tisztelegnek.

A Herczeg Ferenc-díjat Németh Miklós Attila vehette át.

A közszolgálati média nézői és hallgatói a ’80-as évektől számos rádiós és televíziós műsorban találkozhattak vele. Nyugdíjba vonulásáig a Duna Médiaszolgáltató munkatársaként a rádió híreinek, hírműsorainak tartalmi felelőseként végzett kiemelkedő szakmai tevékenységet. A díjjal a kiváló magyar író, újságíró, az Új Idők irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Figyelő című lap szerkesztő-újságírója, a Petőfi Társaság elnöke előtt tiszteleg az alapító.

A Magyar Rádió egykori zenei igazgatója, a Zeneakadémia hajdani főigazgatója, a Corvin-lánccal és Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus emlékére alapított Dohnányi Ernő-díjat Devich Mártonnak ítélték oda.

A Prima Primissima díjas Bartók Rádió „lelke” immár tíz éve a rádió csatornaigazgatója. Amellett, hogy a klasszikus zenével sikerült a fiatalabb generációt is megszólítani, a legnagyobb eredményének tartja, hogy a munkatársakból egy igazi csapat, valódi közösség kovácsolódott. Több világhírű nagyzenekar – közte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – munkáját segítette. 2023 januárjában Lajtha László-díjjal is elismerték a kulturális tevékenységét.

A Wacha Imre-díjjal a Kazinczy-díjas televíziós bemondót, műsorvezetőt, előadóművészt, Kovács P. Józsefet tüntették ki.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint MTV-életműdíjjal elismert televíziós bemondó irodalomtanára, Szabó Magda nagy szerepet játszott abban, hogy művészi pályára lépett. 1962-ben került a televízióhoz: számtalan gálaműsor, ünnepi hangverseny, vetélkedő konferansziéja, portréinterjúk riportere és irodalmi műsorok előadója volt. Évtizedekig láthatták a Híradó hírolvasó bemondójaként. A szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerés a több mint 50 évig a rádiós és televíziós munkatársakat oktató beszédtanárnak, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével és Arany Kazinczy-díjjal kitüntetett MTV-életműdíjas nyelvésznek, Wacha Imrének állít emléket.

A magyar nemzeti hírügynökség alapítója, az MTI kiemelkedő szerkesztője és parlamenti tudósítója előtt tisztelgő Egyesy Géza-díjat Lánczi Ágnes vehette át.

A felvidéki gyökerekkel rendelkező díjazott 18 éve a Kossuth rádió kiemelt szerkesztője. A Határok nélkül című műsor szerkesztőségének vezetője az embert próbáló időkben is mindig képes úgy bemutatni a határon túli magyar élet történéseit, hogy erősítse a fogyatkozó közösségek hitét, erőt adva nekik a kapaszkodáshoz. A műsoron belül a Kárpát-medence épített és természeti értékeit bemutató rovatot hozott létre. Mindemellett az utánpótlás-nevelésben is maradandót alkotott, mentorként határtalan türelemmel segítette és segíti ma is a fiatal újságírók kibontakozását.

Az MTVA 2021-ben elhunyt hírigazgató-helyettese emlékére alapított Gyukity István-díjat Beregnyei Miklós vehette át.

Az MTVA Hírigazgatóságának hírterületi vezető szerkesztője évtizedek óta meghatározó alakja a híradózásnak. A díjazott számára a műfaj felelősséget jelent, munkáját teljes odaadással és alázattal végzi, támaszt és biztos pontot jelentve kollégáinak.

A sportújságírók díját, a közmédia életműdíjas főmunkatársának, legendás sportriporterének emléket állító Knézy Jenő-díjat Székely Dávid, az idén 10 éves M4 Sport csatornaigazgatója vehette át.

Az M4 Sport mindennapjaiban nemcsak vezetőként, de műsorvezetőként és kommentátorként is helytáll – széles sportági palettával a kerékpártól és az alpesi sítől, a kajak-kenun, és az atlétikán át a futballig. Elhivatottsága, szakmai igényessége és közszolgálati szemlélete mellett szívügye a tehetséggondozás: kiemelt szerepet vállal a fiatal sportújságírók és kommentátorok mentorálásában, aktívan építve a szakma utánpótlását.

A Közszolgálati média díjátadó gálát a nézők az M5 kulturális csatornán láthatják december 19-én 21 órától.

Kiemelt kép: A díjazottak és díjátadók a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által alapított szakmai díjak átadásán a Budapest Music Centerben 2025. december 11-én. Fotó: MTI/Kovács Attila