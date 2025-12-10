Meghalt Sophie Kinsella, az Egy boltkóros naplója világhírű szerzője

Ötvenöt éves korában elhunyt Sophie Kinsella brit írónő, az Egy boltkóros naplója című világsikerű regénysorozat alkotója. A szerzőnél 2022 végén agresszív agydaganatot diagnosztizáltak, amelynek kezelése után állapota egy ideig stabil maradt, ám szerda reggel, családja körében meghalt.

Kinsellánál 2022 végén állapították meg az agydaganatok egyik legagresszívebb típusát, a glioblasztómát. A diagnózist követően sikeres műtéten esett át, majd sugárterápiát és kemoterápiát kapott. Állapota tavaly még stabil volt: közösségi oldalán arról írt, hogy általánosságban jól érzi magát, noha gyakran küzd fáradtsággal és memóriaromlással.

A család közlése szerint az írónő szerda reggel hunyt el, utolsó napjait békés környezetben, szerettei társaságában töltötte.

Sophie Kinsella művei legalább 50 millió példányban keltek el világszerte, több mint 60 országban, és több mint 40 nyelvre fordították le őket. A szerző neve elsősorban a nyolcrészes Boltkóros-sorozattal vált fogalommá, amelynek első két kötetéből 2009-ben filmadaptáció is készült Isla Fisher főszereplésével.

Halálhírét családja közölte, amelyet a BBC is megerősített.

A kiemelt kép illusztráció az írónő egyik könyvéről (Fotó: Shutterstock)