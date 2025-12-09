Hamarosan ismét megnyílik a Pécsi Harmadik Színház

A kortárs magyar színházi életben több mint három évtizede kiemelkedő szerepet betöltő Pécsi Harmadik Színház jövője hosszú távon is biztosított. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felismerve az intézmény kulturális jelentőségét, a nehéz idők (világjárvány, energiaválság) és az épület leromlott állapota ellenére is elkötelezte magát a színház megmentése mellett.
Jelentős forrásból valósult meg a beruházás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése összesen 395.714.661,- Ft összeget különített el a „Harmadik Színház megmentése – hosszútávú működés feltételeinek megteremtése” projekt megvalósítására. A beruházás fő célja az 1960-as években épült színházépület korszerűsítése volt, amely a közönségforgalmi részek, színészöltözők felújítását, egy többfunkciós tér kialakítását, valamint részleges akadálymentesítést foglalt magában.
A kivitelezési munkálatokat a „Pécsi Harmadik Színház felújítása II.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, a VivaPalazzo Zrt. végezte el. A kivitelezési szerződés 2025. július 17-én került aláírásra, míg a munkaterület 2025. július 25-én került átadásra. A munkálatokkal kapcsolatban a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. december 1-jén zárult.
A megújult színház főbb elemeiről
A részleges felújítás a látványos változások mellett új energetikai és funkcionális korszerűsítéseket is hozott, méltó körülményeket teremtve a művészi munkához és a közönség fogadásához. Továbbá:
- teljesen átalakult többek között az előcsarnok új álmennyezettel és világítással
- tágas és modern étkezőhelyiség és büfé nyílt az egykori helyén
- könnyen megközelíthető helyre került a jegypénztár, közvetlenül a bejárat mellé
- akadálymentes megközelíthetőség kívül és belül (külön rámpát is kialakítottak ehhez)
- új akusztikus fal és álmennyezetet építettek a színház termében a jobb hang és látvány érdekében
- látványos változás történt a háttérterületeken is: megújultak az irodahelyiségek és a színészöltözők is, méltó körülményeket teremtve a társulat számára
- energetika és biztonság kapcsán: megtakarítást célzó intézkedések történtek (pl. a színháztér homlokzatának belső szigetelése, részleges fűtésrendszer felújítás)
Ami a közönségfórumon elhangzott
A színház igazgatója a közösségi oldalon köszönte meg a jelenlévők támogatását. Moravetz Levente elmondta: hosszú és kitartó munka áll mögöttük. Mind fizikailag, mind szellemileg egyaránt. Ahogyan fogalmazott:
Magunknak is nagy elvárásokat állítottunk, és a saját határainkat átlépve hoztuk létre azt a teret, amely Önökkel együtt válik igazán csodává. Öröm volt látni, ahogy a fórum előtt és után megtelt élettel az épület: beszélgetések zsongták be a büfét, a galériát, minden szegletet.
Majd bejegyzését úgy zárta:
Köszönjük a rengeteg visszajelzést, dicséretet, az építő kritikákat és programötleteket. Köszönjük, hogy velünk voltak, szeretettel várjuk Önöket előadásainkon!
A Pécsi Harmadik Színház több mint három évtizedes története során a kortárs magyar drámák műhelyeként vált országosan ismert teátrummá. Évadonként két-három saját produkciót hozott létre, befogadó-színházként rendszeresen szervezte hazai és külföldi hivatásos és magán színházak pécsi vendégjátékait. Ahogyan a társulat oldalán is olvasható. Ezen az oldalon pedig a 2025/2026-os évadról tudhatnak meg bővebb tájékoztatást.
Kiemelt kép: Facebook/Pécsi Harmadik Színház.