Tizenegy perces tapsot kapott a milánói La Scala operaház idénynyitó előadása

A hagyomány szerint Európa egyik legnagyobb operaháza a milánói védőszent, Szent Ambrus december 7-i ünnepnapja estéjén nyitotta meg ismét kapuit a téli-tavaszi idényre. Riccardo Chailly karmester, a Scala zenei igazgatója választása az idén Dmitrij Sosztakovics 1934-ben bemutatott operájára esett.
A Kisvárosi Lady Machbeth-et Vaszilij Barhatov orosz rendező vitte színpadra. A fő szerepekben az amerikai Sara Jakubijak, az üzbég származású Najmiddin Mavlyanov, az orosz Alexander Roslavets lépett fel.
Az idén nem volt jelen a Scala premierjén az olasz államfő és a miniszterelnök sem. A kormányt Alessandro Giuli kulturális miniszter képviselte.
A közönség tapssal köszöntötte a díszvendég Liliana Segre szenátort, holokauszt-túlélőt. A Scala adatai szerint a premier
2,8 millió euró bevételt hozott az operaháznak. Az előadásra csaknem kétezer néző váltott jegyet, amelynek ára 150 eurótól egészen 3200 euróig terjedt.
A hivatalos premier előtt a fiataloknak tartottak külön előadást, amelynek jegyárai sokkal alacsonyabbak voltak. Az évad első előadását Milánó mintegy negyven pontján ingyen, egyenesben sugározták, többek között a San Vittore börtönben, amely Olaszország legzsúfoltabb büntetés-végrehajtási intézete több mint ezer elítélttel.
Kiemelt kép: a milánói La Scala operaház az idénnyitó előadás estéjén (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)