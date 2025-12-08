Tizenegy perces tapsot kapott a milánói La Scala operaház idénynyitó előadása

Tizenegy perces tapssal díjazta a közönség Dmitrij Sosztakovics Kisvárosi Lady Macbeth című operáját, amely a Scala milánói operaház téli-tavaszi évadát nyitotta meg vasárnap este.

A hagyomány szerint Európa egyik legnagyobb operaháza a milánói védőszent, Szent Ambrus december 7-i ünnepnapja estéjén nyitotta meg ismét kapuit a téli-tavaszi idényre. Riccardo Chailly karmester, a Scala zenei igazgatója választása az idén Dmitrij Sosztakovics 1934-ben bemutatott operájára esett.

A Kisvárosi Lady Machbeth-et Vaszilij Barhatov orosz rendező vitte színpadra. A fő szerepekben az amerikai Sara Jakubijak, az üzbég származású Najmiddin Mavlyanov, az orosz Alexander Roslavets lépett fel.

Az idén nem volt jelen a Scala premierjén az olasz államfő és a miniszterelnök sem. A kormányt Alessandro Giuli kulturális miniszter képviselte.

A közönség tapssal köszöntötte a díszvendég Liliana Segre szenátort, holokauszt-túlélőt. A Scala adatai szerint a premier

2,8 millió euró bevételt hozott az operaháznak. Az előadásra csaknem kétezer néző váltott jegyet, amelynek ára 150 eurótól egészen 3200 euróig terjedt.

A hivatalos premier előtt a fiataloknak tartottak külön előadást, amelynek jegyárai sokkal alacsonyabbak voltak. Az évad első előadását Milánó mintegy negyven pontján ingyen, egyenesben sugározták, többek között a San Vittore börtönben, amely Olaszország legzsúfoltabb büntetés-végrehajtási intézete több mint ezer elítélttel.

Kiemelt kép: a milánói La Scala operaház az idénnyitó előadás estéjén (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)