Nobel-díj 2025: tematikus műsorok és a díjátadó élőben Krasznahorkai László tiszteletére a közmédia csatornáin

December 10-én a közmédia a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakjára, az idei év irodalmi Nobel-díjasára, Krasznahorkai Lászlóra irányítja közönsége figyelmét: tematikus filmválogatással tiszteleg a szerző előtt. Az M5 kulturális csatorna levetíti a több mint hétórás Sátántangót, a Duna pedig élőben közvetíti a stockholmi díjátadó ceremóniát.

Magyarország következő Nobel-díjasát, Krasznahorkai László, Kossuth- és József Attila-díjas írót tematikus kínálattal ünnepli a közmédia. A Duna december 10-én 15:50-től sugározza a stockholmi díjátadót, lehetőséget teremtve arra, hogy a magyar nézők élőben kapcsolódhassanak a rangos világeseményhez. A díjátadó apropóján a közmédia tematikus műsorfolyammal idézi fel Krasznahorkai egyedülálló, a modern világ válságait és az emberi létezés végső kérdéseit vizsgáló művészetét.

A torinói ló (december 10., 21 óra – Duna)

Krasznahorkai László és Tarr Béla közös alkotása a minimalizmus erejével mutatja be az emberi élet kiszolgáltatottságát és a világ lassú, megállíthatatlan leépülését. A film a szerző szellemiségéhez hűen sűrű, apokaliptikus atmoszférát teremt, miközben a mozgókép eszközeivel tolmácsolja az író prózájának lassú, hömpölygő ritmusát.

Sátántangó (december 10., 21 óra – M5)

A magyar filmtörténet nagy hatású, monumentális alkotása, fekete-fehér filmadaptációként, Krasznahorkai László azonos című regényéből készült Tarr Béla rendezésében. A nemzetközi szinten is kultuszfilmmé vált hét és fél órás alkotásban a nézők egy zárt, pusztuló közösség tragikus történetén keresztül élhetik át a szerző prózájának kíméletlen világképét és az emberi sorsok egymásba fonódását. A Sátántangót a Médiaklikken is elérhetővé teszi a közmédia.

A londoni férfi (december 10., 18:30 – Duna World)

Tarr Béla késői korszakának figyelemre méltó magyar–francia–német film-noirja Georges Simenon műve alapján, 2007-ben készült, Krasznahorkai közreműködésével. A film egy kikötői dolgozó életének drámai fordulatát mutatja be, amely során a hétköznapi valóság lassan átcsúszik a morális bizonytalanság és a feszültséggel teli belső világ birodalmába.

Online elérhető tartalmak a Médiaklikken

A műfaji és stiláris gazdagságot felvonultató életmű digitálisan is elérhető lesz. A Werckmeister harmóniák a világ rendjének megbomlását egy kisváros lakóinak életén keresztül ábrázolja. A film filozofikus mélységével és ikonikus képi világával a szerző univerzumának lenyomatát kínálja. A Kárhozat a kiszolgáltatottság, a reménytelenség és a megváltáskeresés története, amelyben Tarr Béla és Krasznahorkai közös alkotói gondolkodása egy sötét filmdrámában ölt testet. December 10-től mindkét alkotás ingyenesen elérhető a Médiaklikken.

Kiemelt rádiós műsor

A műsorfolyam részeként a Bartók Rádióban a Valuska című operából hallhatnak részleteket, amely Krasznahorkai Az ellenállás melankóliája című regényéből készített Eötvös Péter zeneszerző. A mű a társadalmi összeomlás és az emberi lélek megpróbáltatásainak zenei értelmezését nyújtja, mélyen illeszkedve a szerző életművének hangulatvilágába.

A kiemelt kép forrása: MTVA