Megelevenedik a múlt – a táncdalfesztiválok győztes slágerei a Csináljuk a fesztivált!-ban

Az 1965-1975-ös korszak vérpezsdítő dallamai és legszebb melódiái várják a közönséget. A beatkorszak és a táncdalfesztiválok aranykora ismét beköszönt a Dunán, miközben újjáéled a televíziós műsortörténelem.

Továbbrobog a Csináljuk a fesztivált! slágerbusza, és meg sem áll 1966-ig, amikor a táncdalok és a beatzene adták a bulik ritmusát. A második válogató adás egy évtized megunhatatlan slágereiből, a korszak legnagyobb előadóinak és együtteseinek dalaiból válogat.

Az 1966-os első táncdalfesztivál nyertes szerzeménye, Toldy Mária Más ez a szerelem című dalával száll versenybe Ambrus Rita. Czakó Juli Zalatnay Sarolta slágerével igyekszik az elődöntőbe, a Nem várok holnapig a következő év televíziós versenyének szenzációjaként aratott sikert az Omega közreműködésével. Mary Zsuzsi ’68-ban berobbant Nevető almák című dalát Nótár Mary viszi színpadra. A show-ban a történelem megismétli önmagát, ugyanis újra egy színpadon hangzik el az 1969-es verseny két első helyezettje, Késmárky Marika sikerdala, az Egy fiú a házból és Koós János Nem vagyok teljesen őrült című dala. További különlegesség, hogy az Egy fiú a házból című slágerrel Koós Réka korbácsolja fel az érzelmeket. A Nem vagyok teljesen őrülttel pedig Ördög Tibor ’Csipa’ teremt fergeteges hangulatot. A sort az Add már, Uram az esőt! zárja, Kovács Kati 1972-es győztes produkcióját Gubik Petra adja elő.

Az 1967-es slágerlisták éléről Pál Dénes hozza el a Gondolsz-e majd rám? című Echo-örökzöldet. Szécsi Pál egyik legszebb szerelmes balladája, a Szeretni bolondulásig Pély Barna előadásában csendül fel. Az Omega klasszikusa, a Régi csibészek Dopeman előadásában hangzik el. A beatkorszak legendáinak sorából nem hiányozhat a vibráló Generál-sláger, az 1973-as Fűrész, ami Bűdi Szilárd produkciójaként garantáltan mindenkinek kedvet csinál a munkához.

Csináljuk a fesztivált! – 1965-1975

Szombat: 19:35, Duna Tv

Kiemelt kép forrása: MTVA