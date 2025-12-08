Leslie Mandoki megható üzenetet írt a súlyos beteg, tévés legenda barátjának

December 6-án Leslie Mandoki egy különleges jótékonysági akcióban vett részt, viszont örömét beárnyékolta egy szomorú hír. A magyar származású világhírű zenész és producer több bejegyzésében is felidézte ezt a különleges napot, amely egyszerre szólt a múltidézésről és az adományozásról.

„Ma este a showbiznisz óriása utoljára meghajol” – írta Mandoki Thomas Gottschalk búcsúja kapcsán. A tévés legenda generációkat ültetett le a képernyők elé a Wetten, dass..? műsoraival, Hollywoodtól Londonig a világ legnagyobb sztárjai fordultak meg nála. Mandoki számára azonban ennél is többet jelentett: felidézte, hogy Gottschalk volt az első, aki a hetvenes évek végén színpadot adott neki, és elindította azon az úton, amely világsikerekhez vezetett.

Thomas Gottschalk német televíziós személyiség, a szuperzsűri tagja a Virtuózok V4+ Közös nyelven zenélünk klasszikus zenei televíziós tehetségkutató műsor utolsó forgatási napján tartott sajtótájékoztatón a fővárosi Origo Filmstúdióban 2020. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A közös történet lenyűgöző nevekkel fonódott össze: Phil Collins, Lionel Richie, Eric Burdon, Peter Frampton, Greg Lake, Jon Lord, Ian Anderson és Bobby Kimball. De az este nemcsak a múltat idézte fel: a jelen legszebb arcai is megmutatták magukat. A ZDF és a BILD közös jótékonysági műsora, az „Egy szív a gyerekeknek”, ismét bizonyította az összefogás erejét – írja a Tények.

Mandoki maga is az adománytelefon mellett ült.

„Pont ezekben a nehéz időkben a legfontosabb segíteni”

– hangsúlyozta a zenész, aki szerint különösen nagy jelentősége van annak, hogy akik az élet napos oldalán élnek, vissza is adjanak valamit.

„Különösen meghatnak ezek a kis összegek: amikor egy gyermek kifosztja a malacka bankját, hogy más gyermekeknek segítsen; vagy valaki, akinek magának is kevés van, akinek éppen emelték a lakbérét és alig jön ki a pénzéből – és mégis félretesz 10 eurót. Ezek az adományok nagyon meghatnak. Ezért olyan fontos, hogy évente egyszer megnyissuk a szívünket a gyermekek előtt” – írta.

Leslie Mandoki bejegyzése végén gyógyulást kívánt a rákban szenvedő Gottschalknak, majd úgy fogalmazott: „…és majd újra és újra megrengetjük a világot.”

Kiemelt kép: Thomas Gottschalk (b) és Leslie Mandoki (Forrás: Facebook/Mandoki Soulmates)