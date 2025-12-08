Bejelentették a jövő évi Golden Globe-jelöléseket: Leonardo DiCaprio filmje kapta a legtöbb jelölést

Paul Thomas Anderson rendezése, a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Egyik csata a másik után kilenc jelöléssel vezeti a Golden Globe-díjra esélyes filmek mezőnyét. A jelöléseket 28 televíziós és filmes kategóriában helyi idő szerint hétfőn reggel a CBS platformjain jelentette be Marlon Wayans amerikai színész és humorista és Skye P. Marshall színésznő.

Az Egyik csata a másik után című filmnek mind a négy főbb színésze – Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn és Chase Infiniti – kapott egyéni jelölést, Paul Thomas Andersont pedig rendezőként és forgatókönyvíróként is nominálták a díjra.

A második legtöbb filmes jelölést Joachim Trier alkotása, az Érzelmi érték című norvég családi dráma kapta, nyolc kategóriában, köztük négy színészi jelöléssel a Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning és Inga Ibsdotter Lilleaas által alkotott szereplőgárdának. A harmadik legtöbb jelölést, hetet a Bűnösök című vámpíros akció-horror kapta, amit Ryan Coogler rendezett.

A filmdrámák kategóriájában jelölést kapott Joachim Trier és Ryan Coogler rendezései mellett a Frankenstein, a Hamnet, a Csak egy baleset volt és A titkosügynök, a vígjátékok és musicalek mezőnyében pedig az Egyik csata a másik után, a Blue Moon, a Bugonia, a Marty Supreme, a Nincs más választás és a Nouvelle Vague.

A drámák mezőnyében Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Tessa Thompson, Eva Victor és Renate Reinsve esélyes a legjobb színésznőnek járó díjra, a színészek közül pedig Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Wagner Moura és Jeremy Allen White versenyez a Golden Globe-ért.

A vígjáték és musical mezőny legjobb színésznői díjára Rose Byrne, Cynthia Erivo, Kate Hudson, Chase Infiniti, Amanda Seyfried és Emma Stone kapott jelölést, a színészi díjra pedig Timothée Chalamet, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Jesse Plemons és I Bjonghon.

A legjobb rendező kategóriában Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után); Ryan Coogler (Bűnösök); Guillermo del Toro (Frankenstein); Dzsafar Panahi (Csak egy baleset volt); Joachim Trier (Érzelmi érték) és Chloé Zhao (Hamnet) közül kerül ki a győztes.

A televíziós produkcióknál A Fehér Lótusz vezeti a listát hat jelöléssel. A legjobb drámasorozat díjára jelölést kapott A diplomata, a Vészhelyzet Pittsburghben, a Pluribus, a Különválás, az Utolsó befutók és A Fehér Lótusz, a musicaleknél és vígjátékoknál pedig esélyes az Abbott Általános Iskola, A mackó, a Hacks – A pénz beszél, a Bármit, csak ezt ne, a Gyilkos a házban és a The Studio.

Új kategória a legjobb podcast, amelyben ugyancsak hat produkció kapott jelölést.

A 83. Golden Globe-díjátadó gálát január 11-én rendezik meg. A műsor házigazdája immár második alkalommal Nikki Glaser lesz.

Kiemelt kép: Skye P. Marshall amerikai színésznő bejelenti a 83. Golden Globe-díj jelöltjeit Los Angelesben 2025. december 8-án. Az amerikai filmes és televíziós díj átadási ünnepségét 2026. január 11-én rendezik. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello.