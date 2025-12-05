Sorsfonalak – Örökölt sebek: minden nehézségben ott a fejlődés lehetősége

A Ridikül YouTube-csatornáján futó Sorsfonalak legújabb epizódjában Kisfaludy Nóra műsorvezető a transzgenerációs traumák témáját állította a középpontba. Arról beszélgetett vendégeivel, hogy a 20. század tragédiái hogy határozzák meg a jelent, és miként öröklődhetnek tovább a feldolgozatlan fájdalmak.

A műsor vendégei Baska Barbara filmrendező, grafikusművész, valamint Nagy Bercel mentálhigiénés segítő voltak, akik saját szakmai és személyes tapasztalataikon keresztül vizsgálták, hogyan válik a történelem személyes emlékezetté, és miként fonódik bele a mindennapi identitásunkba.

A Ridikül YouTube-csatornáján látható beszélgetés egyik fő kérdése, hogy kinek a felelőssége a múltról beszélni, és milyen szerepe lehet ebben az egyénnek, a közösségnek és a művészetnek. A vendégek szerint a történetek elmondása nem pusztán múltidézés, hanem kollektív önismereti munka, amely nélkül nem valódi a gyógyulás.

„Olyan családban nőttem fel, ahol a múltat és a sebeket nem hallgatták el. A vasárnapi ebédek visszatérő jelenete volt, ahogy édesapám felidézi, milyen volt számára úgy felnőni, hogy szinte minden nap megverték az iskolában azért, mert magyarul beszélt” – osztotta meg a Sorsfonalak vendégeként felvidéki családja szomorú történetét Baksa Barbara, aki – a közmédia által is bemutatott – dokumentumfilmben dolgozta fel édesapja, Baska József nehézségeit és megküzdési stratégiáját.

Az adásban kitértek arra is, hogy bár a traumák gyakran romboló erővel bírnak, képessé tehetnek fejlődésre, úgynevezett poszttraumás növekedésre is. Ugyanakkor, ha az egyének és közösségek nem foglalkoznak velük, a fájdalom újra és újra felszakadhat, álmainkban, viselkedésünkben vagy társadalmi konfliktusainkban visszatérve.

„Azok a fiatalok, akik gyerekként hallják a szüleik, nagyszüleik történeteit, azok gyorsabban és felkészültebben tudnak megküzdeni az élet váratlan történéseivel, kríziseivel. Mert minden fontos életepizódban nemcsak valami nehézség történik meg, hanem egy megküzdési mintát is tanulhatunk” – hangsúlyozta Nagy Bercel mentálhigiénés segítő.

A Ridikül-podcastok hiteles történeteket, szakmai tudást és emberi tapasztalatokat hoznak közelebb a közönséghez. Az új formátum lehetőséget ad arra, hogy az inspiráló beszélgetések bárhol, bármikor elérhetők legyenek a közönség számára. A műsor hivatalos YouTube-csatornáján a televíziós adások mellett megtekinthetik a szintén a közelmúltban indult Sorsfonalak című podcastot is, Kisfaludy Nóra műsorvezetésével.

Ridikül – minden, ami belefér.

Kiemelt kép forrása: MTVA