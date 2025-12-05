Király Linda merőben új úton indult el

Az énekes őszintén mesélt a Petőfi Rádió vendégeként arról, hogyan fordított sorsán, amikor élete nagy lehetősége előtt családja Magyarországra költözött. Jövőbeli terveiről is beszélt: gyerekekkel szeretne foglalkozni, egy saját tehetséggondozó iskoláról álmodik.

Az amerikai születésű, magyar származású énekes a Petőfi Rádió vendégeként mesélt arról, hogy a világhírű popsztárok „keltetőjének” tartott Mickey Mouse Clubba nyert épp felvételt akkor, amikor édesanyja betegsége miatt a család azt a döntést hozta, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Mint mondta, ezt egyáltalán nem tragédiaként élte meg, mert az lebegett a szeme előtt, hogy a költözés gyógyulást hozhat édesanyjának, ráadásul nem volt még akkoriban olyan vágyálma, hogy énekesnő legyen.

„Pár hónapja anyukám átnézte a padláson a cuccainkat, és akkor rátalált egy iskolai jegyzetemre, amiben arról írok, hogyan képzelem el az életemet 10 év múlva. Leírtam, hogy belsőépítész leszek, és tervezek majd egy nagy házat, ahol az egész családom együtt élhet. A zene azonban nagyobb hangsúllyal volt jelen az életemben, mint a design. Még az iskola utáni lógást is a gospel kórus jelentette. A békét, a feltöltődést éltem meg az éneklésben, de nem terveztem, hogy ez lesz majd a hivatásom” – mondta a Kultúrfitnesz vendégeként Király Linda. Az énekes hozzátette, hogy egyelőre élvezi a koncertezést, a dalszerzést és a különböző szerepléseket, de a távolabbi jövőben más területen, leginkább a tanításban próbálná ki magát.

„Elkezdtem pszichológiát tanulni, mert később szívesen foglalkoznék gyerekekkel, tehetséggondozással. (…) Nagy álmom, hogy egy nap legyen egy ilyen iskolám. Amíg ez még csak terv, addig is – ha éppen nem zenével foglalkozom – sok időt töltök a családommal, a kutyámmal, és van szerelem is most már az életemben – minden kisimult” – jelentette ki az előadó.

Beszámolt arról is, hogy bár elsőként az angolt tanulta meg – ezen a nyelven álmodik, gondolkodik és számol –, mégis fontosnak tartotta, hogy karrierje egy pontján készítsen egy teljesen magyar nyelvű lemezt is. Szerinte új albuma egyfajta köszönet a múltnak: mély, őszinte, személyes vallomás a csalódásokról, az önbecsapásról és az újrakezdésről. A jövő tavaszi megjelenésre tervezett korong Te meg én című dalát országos rádiópremierként hallhatták a Petőfi Rádió hallgatói.

Kiemelt kép: MTVA/Tőke Béla