Hallgassa vissza – Takács Ferenc jegyzete

Szerző: hirado.hu
Forrás: Kossuth Rádió
2025.12.05. 10:02

Napi jegyzet címmel indult sorozat az ország leginformatívabb rádiós reggeli műsorában, a Jó reggelt, Magyarország!-ban. Szereplői a tudományos és kulturális élet tekintélyes, iránymutató képviselői, mondanivalójuk, bölcsességük útravalóként kísérheti el a hallgatót a nap során. A Napi jegyzet a Kossuth Rádió reggeli műsorsávjában minden hétköznap 8:30 előtt hallható. Ebben a részben Takács Ferenc, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió Alapítvány misszionáriusa mondja el gondolatait.

Takács Ferenc Napi jegyzetét itt hallgathatja vissza:

.

A korábbi Napi jegyzeteket ide kattintva éri el.

Kiemelt kép: Takács Ferenc, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió Alapítvány misszionáriusa (Forrás: Facebook/ Takács Ferenc)

