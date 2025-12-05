Elhunyt Frank Gehry kanadai-amerikai sztárépítész, a prágai Táncoló Ház megtervezője

Kilencvenhat éves korában elhunyt Frank Gehry kanadai származású amerikai sztárépítész – közölte Gehry irodája pénteken.

Frank Gehryt, aki olyan emblematikus épületeket jegyzett,

mint a bilbaói Guggenheim Múzeum, a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall, illetve a prágai Táncoló Ház (Tancici Dum).

A közlemény szerint rövid légzőszervi megbetegedés után érte a halál a kaliforniai Santa Monica-i otthonában – közölte irodájának kabinetfőnöke, Meaghen Llyod.

Az MTI felidézte: Frank Gehry lengyel származású zsidó emigráns családban született Frank Owen Goldberg néven 1929-ben Torontóban. 1947-ben emigrált családjával az Egyesült Államokba. A Dél-Kaliforniai Egyetem építészeti karán diplomázott 1954-ben, ekkor vette fel a Gehry nevet is. 1962-ben nyitotta meg Frank O. Gehry és társai néven építészeti irodáját Los Angelesben.

Saját Santa Monica-i házának megtervezése után 1984-ben valósította meg első nagy tervét, a Loyola Jog Egyetem épületét.

1989-ben az építészeknek adományozott legmagasabb kitüntetéssel, a Pritzker-díjjal tüntették ki.

1992-ben Vacláv Havel cseh elnök megbízásából Vlado Milunic cseh építésszel együttműködve építették meg a Táncoló Házat (másik nevén: Ginger és Fred) Prágában a Moldva partján, amelyet 1996-ban avattak fel.

A Táncoló Ház Prágában. Forrás : Wikimedia Commons.

1997-ben nyitották meg a nemzetközi hírnevét tovább öregbítő bilbaói Guggenheim Múzeumot, 2003-ban pedig a Los Angeles-i Walt Disney koncerttermet. 2010-ben fejezte be első felhőkarcolóját a New York-i Spurce Steet 8. szám alatt, amely hetvenhat emeletével a világ legmagasabb lakótornyai között szerepel.

Remekművei között szerepel a párizsi Louis Vuitton Alapítvány székháza, majd 2018-ban a Facebook Szilikon-völgyi székházával fejezte be karrierjét.

Frank Gehry koncepciói minden korábbinál összetettebbek, amelyet a digitális tervezés nagyfokú alkalmazása tett lehetővé. A számítógépes modellezés rugalmasságának köszönhetően sikerült olyan klasszikus építészeti fogalmakat is meghaladnia, mint a homlokzat vagy a tetőzet.

Kiemelt kép: 2022. március 16-án Los Angelesben készített kép Frank Gehry Pritzker-díjas kanadai-amerikai építészről, aki 2025. december 5-én, 96 éves korában elhunyt. MTI/AP/Richard Vogel.