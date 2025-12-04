Mező Misi: A Jézus és … 3. évada megmutatja, hogy van remény a legsúlyosabb bűnök után is

Őszinte beszélgetések, megható, mély és tanulságos történetek kapnak szerepet a Jézus és… legújabb évadában – mondta Mező Misi, műsorvezető, zenész, énekes a december 13-tól a Dunán látható sorozat új epizódjai kapcsán az M2 Petőfi TV műsorában. A sorozat harmadik évadához készített dal premierje apropóján kiemelte, a nézők láthatják majd azt is, Isten még a legnagyobb bűnösök lelkéről sem mond le.

December 13-tól, szombat délutánonként a Jézus és… új évadának epizódjai várják a Duna nézőit. A nagy sikerű vallási dokumentumfilm-sorozat zenével és őszinte emberi történetekkel hív közös lelki utazásra mindenkit. A kerettörténet szerint Mező Misi megbízást kap egy reklámdal megírására, de a felszínes válaszok helyett elvonul a bakonybéli bencés monostorba, ahol Baán Izsák atyával beszélget a boldogság „természetéről” – majd útra kel, hogy sorsokat, embereket, történeteket ismerjen meg, így az epizódok aktuális társadalmi és lelki problémákra is reflektálnak. Mező Misi az Esti Kornél című műsor vendégeként az egyik szereplőről is megosztott részleteket. „Megismerhetnek egy embert, aki gyilkosság miatt töltött le börtönbüntetést. Láthatják majd, hogy Isten segítségével egy ilyen végzetes bűnt elkövetett embernek az életét is helyre lehet hozni” – mondta a Jézus és… műsorvezetője.

A Jézus és… harmadik évadában a lelki utazás végére megszületik annak betetőzéseként, összegzéseként egy dal, amelyet az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió mutatott be, és már megtekinthető a hozzá készült klip is a Bizony, Isten! YouTube-csatornán. A sorozatot több helyszínen, barlangban, börtönben, tanyavilágban forgatták, ezek és a stúdiómunka is látható a videóban, amely a Szívecset // Jézus és … sorozat című dalhoz készült.

Az alkotók – Mező Misi, Szakonyi Milán producer és Süle Zsolt dalszövegíró – a premier kapcsán az Esti Kornél vendégeként árultak el részleteket személyes élményeikről, az alkotás folyamatáról, a sorozat üzenetéről. Mező Misi műsorvezető, a Magna Cum Laude frontembere a műsorban elmondta, hogy számára a boldogság nem állandó jelenség, inkább apró, pici pillanatokban érhető tetten. Ilyen, amikor gyermekeire néz, vagy pozitív visszajelzést kap egy jól sikerült dal, koncert után. Süle Zsolt nagy várakozással látott neki a dalszöveg megírásának, ám rapszodikusan, akarattal íródó soraival nem volt elégedett. Az igazi üzenet, a végül megzenésített sorok – mint fogalmaz – egyszercsak megszülettek, a mély mondanivaló megtalálta őt épp abban az időszakában, amikor életében aktuálisan szerepet kapott a boldogságkeresés. Szakonyi Milán elárulta, a boldogság megtalálta őt a közös alkotás során. Mint mondta, a harmóniákat, instrumentális részeket már korábban elkezdték hangszerelni, majd megérkezett a szöveg és minden a helyére került. Olyan dal született, amely a legjobban tudja támogatni, közvetíteni az alkotók üzenetét.

A Jézus és… – 3. évada december 13-tól, szombatonként 16 órától a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga