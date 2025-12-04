Hatvan filmet vetítenek a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon

Hatvan film és 250 vetítés szerepel a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjában. Az eseményt január 24. és február 1. között rendezik meg a fővárosban és tizenkét vidéki helyszínen.

„A kínai randigurutól a NATO főtitkáron át a 90 éves korban megtalált szerelemig számos izgalmas filmmel találkozhatnak a nézők, akik a vetítések után számos alkotót, rendezőt és szereplőt is személyesen megismerhetnek majd” – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Az idei program egyik filmje egy kínai randigurut mutat be, míg a másik egy Pulitzer-díjas fotóriporternőt, aki két fronton, a családban és a háborúban is próbál helytállni. Megszólalnak a bombák fenyegetése mellett iskolába járó ukrán diákok, az izraeli terrorcselekmény szemtanúi, valamint láthatják a nézők egy Gázában operáló sebész mindennapjait is.

A leköszönt NATO főtitkár, Jens Stoltenberg utolsó küzdelmes évét követi exkluzív felvételekkel egy másik film, de szó esik majd a kenyai esszéírókról, akik elit egyetemek hallgatóinak bérmunkában írják a dolgozataikat. Emellett vászonra kerül a demencia, a családon belüli generációs szakadékok drámája, valamint az időskori szerelem ereje is.

„A sorozat szervezői a budapesti Cinema City Mammut mellett 12 vidéki városban, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Pécsen, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen és Veszprémben is bemutatják a produkciókat.”

A jegyeket december 10-én kezdik el árusítani az egyhetes fesztiválra.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)