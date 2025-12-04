December 19-én lesz Kálloy Molnár Péter temetése – mindenkit várnak a szertartásra, aki szerette a színészt

December 19-én, 12 órakor tartják Kálloy Molnár Péter temetését a Fiumei úti temetőben – közölte a színész felesége, hozzátéve: az eseményen mindenki szívesen látnak, aki szerette Kálloy Molnár Pétert és szeretne végső búcsút venni tőle.

Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, a búcsúztatást pedig december 19-én, 12 órakor tartják – mondta el a színész felesége, Lestár Ágnes a Borsnak. Az 55 éves színész halálának hírét még hétfőn jelentették be.

Lestár Ágnes közölte azt is, hogy

mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt és szeretne elköszönni tőle.

Mindeközben az Indexnek Buda Gábor, az Alma együttes vezetője a színész utolsó hónapjairól mesélt a Borsnak. Elmondása szerint a népszerű művész

februárban kezdett hasfájásra panaszkodni, ám az első vizsgálatok után még nem derült ki, hogy komoly betegség áll a háttérben.

Elmondta, hogy a színész egy hónapon át nem a megfelelő kezelést kapta, és csak később vált világossá, hogy súlyosabb problémáról van szó. A betegséget Kálloy Molnár Péter a nyilvánosság kizárásával, családja és szűk baráti köre támogatásával próbálta meg leküzdeni. Úgy tűnt, sikerül erőt gyűjtenie, ám november második felében váratlanul összeomlott a szervezete, és már nem tudott felépülni.

Halálhírét elsőként az Alma együttes oldalán tették közzé, amit eleinte többen kétkedve fogadtak, mert nem akarták elhinni a tragédiát. „Peti váratlanul halt meg, nem is akarták elhinni az emberek, sokan azt hitték, feltörték a fiókunkat. Sajnálom, hogy vihart kavartam, de a lényegen sajnos nem változtatott” – mondta Buda Gábor, hozzátéve, hogy a művész családja számíthat rájuk ebben a nehéz időszakban.

Kálloy Molnár Péter hétfői halálhíre – amellyel kapcsolatban korábban az is kiderült, hogy rákos betegség okozta – az egész magyar színésztársadalmat megrázta. Barátai, kollégái sorra búcsúztak tőle. „Nagyon kedves, jó kolléga volt, egy hete még együtt játszottunk a 6SZÍN-ben. Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul” – mondta az Indexnek Szabó Győző néhány perccel azután, hogy megkapta a szomorú hírt, míg Rudolf Péter arról beszélt, hogy „részei voltak egymás életének”, és Kálloy Molnár Péter volt az, akivel a legtöbbet játszott együtt.

Kiemelt kép: Kálloy Molnár Péter a hirado.hu videójában.