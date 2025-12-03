Idén is a magyar zene legjobbjai előtt tiszteleg a Dankó Rádió

A magyar zene értékeinek népszerűsítésére és ápolására 2023-ban hagyományteremtő céllal alapított Dankó Zenei Díjakat idén is a nagyszabású Dankó Gálán adják át december 8-án, a Magyar Zene Házában. Az ünnepi eseményen a hazai zenei élet kiemelkedő alakjai vehetik át az elismeréseket, amelyeket minden évben a magyarnóta, a cigányzene, a népzene és az operett műfajainak legkiválóbb előadói, valamint egy életműdíjas és egy kiemelkedő előadó kap meg.

A díjazottak egy-egy különleges produkcióval készülnek, amelyekkel a helyszíni közönséget és később a televíziónézőket is megörvendeztetik. A Dankó Gála – összhangban a Dankó Rádió küldetésével, a magyar zenei hagyományok életben tartásával és népszerűsítésével – több műfaj ikonikus alakjait vonultatja fel.

A díjazottakon túl idén olyan neves előadók is színpadra lépnek, mint Bojtos Luca, Bokor János, Dolly, illetve a rádió csatornahangja, Reviczky Gábor, továbbá Sárközi Lajos és zenekara. A gála házigazdái a Dankó Rádió két népszerű műsorvezetője, Budai Beatrix és Gaál Zoltán, akik az elmúlt években is meghatározó szereplői voltak a díjátadónak.

A Dankó Zenei Díjátadó Gálát – ahogy azt a közönség már megszokhatta – szilveszterkor, december 31-én tűzi műsorára a Duna és a Dankó Rádió, lehetőséget adva mindenkinek, hogy az év utolsó napján is a magyar zene legszebb pillanataival ünnepeljen.

Az esemény évről évre óriási érdeklődést vált ki, így a helyszíni részvétel továbbra is korlátozott, a gála várhatóan ismét telt házzal zajlik majd.

Dankó Zenei Díjátadó Gála: december 8-án a Magyar Zene Házában, december 31-én, szilveszter este a Dunán.

A kiemelt kép forrása: MTVA