Makk Károly 100 – filmválogatással tiszteleg a rendező életműve előtt a közmédia

Decemberben Makk Károly emlékének adózik a Duna, az M5 és a Duna World annak alkalmából, hogy december 22-én lenne százéves a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező. A centenárium apropójából egy hónapon át a csatornák válogatást kínálnak a rendező életművéből: klasszikusokkal, ritkaságokkal és portréfilmekkel idézik fel munkásságát.

Liliomfi – december 7., vasárnap 21:00 – Duna

A magyar filmtörténet egyik derűs klasszikusa Makk Károly korai rendezései közül. A vándorszínészek életének romantikával és humorral átszőtt történetét mesteri könnyedséggel mutatja be, miközben a színház bűvöletét és a művészi szabadság szépségét jeleníti meg. A könnyed szerelmi történet az ’50-es évek szigorú filmes viszonyai között született, Darvas Iván és Krencsey Marianne emlékezetes alakításával.

Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? – december 14., vasárnap 21:00 – Duna

A Mikszáth Kálmán műve alapján készült komédia féltékenységről, házastársi csatározásról és félreértésekről szól: történelmi környezetbe helyezve – Beatrix királynő és Mátyás király házasságának alternatív történetén keresztül – vezeti végig a nézőt a pikáns helyzetek láncolatán. A főszerepben ismét Darvas Iván látható, partnere Psota Irén.

Macskajáték – előtte: Sztankay mozija – december 18., csütörtök 21:15 – M5

Örkény István világhírű darabjának mélyen emberi filmadaptációja. A női sorsok, az öregedés és a magány ábrázolása Dajka Margit, Piros Ildikó, Törőcsik Mari és Bulla Elma felejthetetlen alakításával elevenedik meg. A filmet Magyarország az 1975-ben megrendezett 47. Oscar-díjátadóra jelölte a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, és a végső jelöltek közé is bekerült.

Szerelmeim – Makk Károly portré – december 20., szombat 14:05 – M5

Ebben a lírai dokumentumfilmben a művész betekintést enged legmélyebb, eddig rejtett szerelmi történeteibe. Psota Irén, Krencsey Marianne, Dőry Virág és felesége, Hanna társaságában elevenednek meg a nagy találkozások, a sorsfordító kapcsolatok és a művészt alakító nők személyes történetei. A film intimebb és őszintébb portrét rajzol a gazdag életmű mögött álló férfiról, mint valaha.

Bolondos vakáció – december 20., szombat 15:00 – M5

Könnyed hangvételű, jókedvre derítő alkotás, amelyben a rendező humorérzéke és játékos stílusa kerül előtérbe. A Sztankay István és Ernyey Béla főszereplésével, román-magyar koprodukcióban készült szocialista road-movie üzenete, hogy a szerelmi vágyak nem ismernek országhatárokat.

Szerelem – december 21., vasárnap 21:00 – Duna

A Cannes-ban is díjazott, világhírű alkotás a hazai filmművészet egyik csúcspontja – lírai, elgondolkodtató dráma a szeretetről, a hűségről és a reményről. A főszerepben Darvas Iván, Törőcsik Mari és Darvas Lili a párkapcsolatok próbatételeit, az emberi lélek mélységeit és a remény erejét mutatják be – időtálló és megrendítő hitelességgel.

Megszállottak – december 22., hétfő 12:30 – M5

A filmdrámában a megszállottság és az emberi kitartás ereje kerül fókuszba: bemutatja a bürokrácia, a közösségi kötelezettségek és a személyes felelősség időtlen konfliktusát. A súlyos vízhiány megoldásán dolgozó vízmérnök szerepét Pálos György formálja meg, akit fanatizmusa nemcsak a megoldáshoz, hanem egy új szerelemhez is közelebb visz. Partnerét, Etit, a fiatal figuránslányt Pap Éva alakítja.

Mese a 12 találatról – december 22., hétfő 20:45 – Duna

Egy szórakoztató, mégis társadalomkritikus vígjáték: Budapesten négy jobb életben reménykedő ismerős közösen tölt ki egy szerencsejáték-szelvényt, az eredmény pedig mindannyiuk életét megváltoztatja. A főszereplők között ismét a rendező kedvenc párosa, Tolnay Klári és Darvas Iván látható, mellettük Psota Irén, Ruttkai Éva és Zenthe Ferenc tűnik fel.

Ház a sziklák alatt – december 23., kedd 22:30 – Duna World

Egy lélektani dráma a háború utáni traumákról, családi terhekről és feloldhatatlan emberi konfliktusokról. Görbe János, Psota Irén és Bara Margit színművészek játéka teremti meg a film fojtogató atmoszféráját, amelyet sötét, expresszionista képi világ erősít.

A közmédia három csatornáján látható centenáriumi filmválogatás egy kivételes alkotó előtt tiszteleg, aki maradandó értéket teremtett a magyar és az európai filmművészetben. A Makk Károly munkásságának darabjait bemutató decemberi műsorfolyam alkalmat kínál arra, hogy a nagyközönség újra átélje vagy először fedezze fel a rendező műveinek időtlen erejét és szépségét.

Makk Károly 100 – filmek decemberben a közmédia csatornáin.

Kiemelt kép: Makk Károly (Fotó: MTVA)