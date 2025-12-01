Meghalt Kálloy Molnár Péter színművész

Hétfőn, rövid lefolyású betegségben, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész – közölte a család az MTI-vel.

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek.

Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást – olvasható a közleményben.

Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady-gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993–1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész.

A széles publikum többek között filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Emellett három szólólemeze is megjelent. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség.

Utolsó tévéfilmes szereplései között volt a Tündérkert – Kísértések kora című sorozat, a 2023-as Valami Amerika-sorozat, valamint az A Sakál napja című brit thrillersorozat, amelyben többek között Eddie Redmayne-nel játszott közösen.

Búcsúztatása részleteiről később adnak tájékoztatást – derült ki az MTI-hez eljuttatott közleményből.

Kiemelt kép: Kálloy Molnár Péter az M5 műsorában.