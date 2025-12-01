Különleges fényinstallációk és sokszínű programok várják az adventi ünnepek alatt a látogatókat a Városligetben

Országosan is egyedülálló ingyenes fénypark, valamint sokszínű ünnepi programkínálat, köztük több ingyenes rendezvény várja a családokat az adventi időszakban a Városligetben.

A Városliget Zrt. hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint november utolsó hétvégéjén elkezdődött a Városliget történetének leggrandiózusabb adventi időszaka, melynek tetőpontja a Millennium Háza környezetében megvalósult fényinstalláció-együttes.

Mint írták, a városligeti ünnepi időszak központja a Millennium Háza és annak közvetlen környezete, ahol

a látogatókat egy aprólékosan megtervezett, látványos fényjáték fogadja:

a helyszínre megérkezve a Rózsakerten át vezet az út, egy igazi fényalagúton keresztül, a hangulatot pedig a rózsalugas teszi teljessé, amely sűrű fényfűzérborítást kapott.

A helyszínen megidézik a Liget egyik legkedveltebb attrakcióját, a BalloonFly-kilátót is, amely rendhagyó formában köszön vissza: egy karácsonyi fényekkel és díszekkel gazdagon felöltöztetett miniatűr ballon idézi meg a lebegés élményét. A park adventi díszítését a Zsolnay-szökőkút téli fényárba öltöztetése teszi teljessé, egyedülálló látványosságot kínálva a látogatók számára – sorolták.

Kiemelték:

az adventi időszakban a Városliget programkínálatában nyolc helyszínen több mint két tucat esemény, többek között adventi közös éneklés, karácsonyi meseelőadások és a népszerű Mikulás-tájfutás szerepel.

A tájékoztatás szerint a park kulturális intézményei nyolc helyszínen több mint két tucat programmal várják a karácsony előtti időszakban a családokat; a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a ResoArt-villa és a Millennium Háza idén különösen változatos ünnepi programokkal csatlakozik az eseménysorozathoz.

A karácsonyi élménykínálathoz csatlakozva a Liget gasztróhelyei a Pavilonkerttől a Léghajókertig ünnepi finomságokkal, valamint klasszikus, és szezonális ételekkel várják a látogatókat.

Emlékeztettek: a Liget Budapest-projekt tervezésekor kiemelt cél volt a park rendezvénykínálatának megújítása és minőségi emelése, az idei adventi időszak ennek az elképzelésnek a megvalósulását tükrözi.

Mint írták,

a Városliget ma már a főváros egyik legmodernebb, legpezsgőbb és leginkább családbarát helyszíneként működik,

ahol az ünnepi program egyszerre őrzi a hagyományokat és mutatja be a park 21. századi arculatát – hangsúlyozták.

Kiemelték, a park megújulásának köszönhetően az idei évben egy olyan összetett ünnepi programkínálat jött létre, amely nemzetközi összehasonlításban is ritkaságszámba megy:

a parkba látogatók egyetlen helyszínen élvezhetik a Városligeti Műjégpálya évszázados hagyományait, a Széchenyi gyógyfürdő, valamint a Vajdahunyadvár patinás hangulatát.

Ezt a klasszikus élményt emelik 21. századi szintre a Liget Budapest Projekt részeként megvalósult világszínvonalú kulturális intézmények: a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza, melyek nem csupán építészeti remekműként, hanem gazdag ünnepi programkínálattal járulnak hozzá a városligeti advent fényéhez – tették hozzá.

A Városligetben megvalósuló további ünnepi programokról bővebb információk a https://ligetbudapest.hu/advent-a-ligetben linken találhatók – áll az összegzésben.

Kiemelt kép forrása: ligetbudapest.hu.