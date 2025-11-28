Dalpremier: A boldogság nyomába ered Mező Misi

Decembertől szombatonként új évaddal jelentkezik a Jézus és… Miben rejlik a boldogság? Szeretet, egészség, siker, pénz – vagy valami egészen másban? A Dunán december 13-án induló Jézus és… című sorozat harmadik évada e kérdést járja körül Mező Misi vezetésével. A Petőfi Zenei Díjas Magna Cum Laude frontembere ezúttal nemcsak énekesként, hanem az emberi lélek „nyomozójaként” kutatja a boldogság forrását – és közben a saját életébe is betekintést enged.

Újabb évaddal bővül a Duna nagysikerű vallási dokumentumfilm-sorozata, a Jézus és.. amely a hit, a pszichológia és a valós emberi sorsok metszéspontján hív lelki elmélyülésre. Mező Misi és Tapolyai Emőke klinikai–pasztorálpszichológus a nyolc boldogság tanítását vizsgálják – hogyan értelmezhetőek ezek ma, a közösségi média, a rohanás és az állandó megfelelési kényszer világában.

A sorozat kerettörténete szerint Mező Misi megbízást kap egy reklámdal megírására, de a felszínes válaszok helyett elvonul a bakonybéli bencés monostorba, ahol Baán Izsák atyával beszélget a boldogság „természetéről” – majd útra kel, hogy sorsokat, embereket, történeteket ismerjen meg. Az apasebtől a függőségen át az iskolai bántalmazásig számos, ma is húsbavágó téma kerül elő, olyan helyszíneken, mint egy börtön, barlang vagy egy tanya.

„Sok könnyed, rádióbarát magyar és külföldi slágert ismerünk a boldogságról, de én most nem egy újabbat szerettem volna írni, és azt éreztem, hogy ehhez előbb magamban kell rendet tennem. A boldogságról beszélni ma talán nehezebb, mint valaha: mindenki hajszolja, de kevesen értik, mit is jelent valójában. Amikor Máté evangéliumában azt mondja: boldogok a lélekben szegények, vagy boldogok, akik sírnak, elsőre ellentmondásnak tűnik, pedig ezek mély lelki igazságok. Arra hívnak, hogy ne külső, múló élményekben keressük az örömöt, hanem abban a csendben, ahol az ember találkozik önmagával és Istennel. A sorozat célja, hogy újraértelmezzük a boldogság fogalmát: nem mint teljesítményt, hanem mint lelki állapotot, amely a hitből és a kapcsolatokból fakad.”

A sorozat különlegessége, hogy Mező Misi nemcsak szereplője, hanem zeneszerzője is a produkciónak. A zenei világot Süle Zsolt dalszövegíró és Szakonyi Milán zenei producer hívta életre. A dalt elsőként november 27-én hallhatta a nagyközöség a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben. Videóklipje a Bizony Isten YouTube-csatornán látható.

„Ez a sorozat nemcsak hívőknek szól” – hangsúlyozza Mező Misi. „A boldogság keresése mindannyiunk közös története. Mind vágyunk rá, hogy értelmet találjunk a mindennapjainkban, hogy békében legyünk önmagunkkal és a környezetünkkel. A Jézus és… új évadában éppen ezt szeretnénk megmutatni: hogy a boldogság nem valami elérhetetlen, misztikus cél, hanem egy olyan út, amelyen mindannyian járhatunk, még ha más irányból is indulunk el rajta.”

A Jézus és… harmadik évada zenével és őszinte emberi történetekkel hív közös lelki utazásra.

Premier: december 13-án, szombaton 16 órától a Dunán.

