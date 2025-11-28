Advent első vasárnapján különleges koncertet közvetít az M5

A karácsonyi várakozás időszakának zenei nyitányaként érkezik az M5 kulturális csatornára a világ egyik leghallgatottabb klasszikus énekegyüttese, a jubileumát ünneplő VOCES8 és a finn orgonaművész, Pétur Sakari közös ünnepi hangversenye. A Müpa idei első adventi koncertjét november 30-án 21:30-tól láthatják.

Igazi ünnepi harmóniák, lélekhangoló zenei élmény várja november 30-án a Müpa látogatóit, majd a koncert végeztével az M5 kulturális csatorna nézőit is, hiszen a csatorna műsorára tűzi a kulturális intézmény VOCES8–Sakari adventi koncertjét. A 95 perces műsor bensőséges, mégis nagyszabású zenei élménnyel hangolja a nézőket a karácsonyvárás időszakára.

A Grammy-jelölt VOCES8 idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, amelyet száz fellépést magába foglaló nemzetközi turnéval tesz különlegessé. A brit a cappella formáció kristálytiszta harmóniáiról, sokoldalú hangzásáról és kimagasló művészi igényességéről ismert; nem véletlen, hogy a világ egyik leghallgatottabb klasszikus énekegyüttese. A koncert másik meghatározó művésze, a velük fellépő fiatal finn orgonaművész, Pétur Sakari, aki már húszas éveiben meghódította Észak-Európa nagy koncerttermeit, és fellépett olyan ikonikus helyszíneken is, mint a párizsi Notre-Dame vagy a szentpétervári Mariinszkij Színház. Az ünnepi hangulatot klasszikus művel és koncertritkaságok idézik meg, több száz év repertoárjából gondosan válogatva.

Az ünnepre hangoló előadást otthonukból is átélhetik a nézők az M5-nek köszönhetően.

Adventi koncert – VOCES8 és Pétur Sakari: november 30-án, 21:30-tól az M5 kulturális csatorna műsorán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)