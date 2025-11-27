Feke Pál már advent előtt ünnepi díszbe öltöztette a házát

Ha nem színész, bizonyára belsőépítész lenne – vallotta be a színművész a Család-barát vendégeként. Feke Pál ugyanis imádja a szép, harmonikus elrendezéseket, és rajong a karácsonyért is: otthonát már a várakozás kezdete előtt ünnepi dekoráció díszíti.

Számtalan ikonikus szereppel a háta mögött életében először lett kőszínház tagja a színművész, énekes: a budapesti Erkel Színház társulatához csatlakozott. Feke Pál a Duna Család-barát című műsorának vendégeként vallotta be, fontos pillanat ez az életében. Produceri és színpadi sikerei közül mégis élete legfontosabb főszerepének azt tartja, hogy édesapa lehet.

„Tündéri, már megírtuk a levelet a Mikulásnak” – árulta el kislányáról, akihez hasonlóan kedveli az ünnepi készülődést. „Rajongok a karácsonyért. Már rég feldíszítettem a házat, a látvány, főleg ilyen borús, esős időben, feltölti a lelkem. Rajongok a karácsonyi díszekért is, gyűjteményem is van a különleges darabokból” – tette hozzá. Meggyőződése, hogy ha nem színész lenne, akkor belsőépítészettel foglalkozna.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-kor és 11:10-kor a Duna műsorán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga