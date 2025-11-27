Blaskó Péter: Legalább a mesékben megtörténik, ami az életben hiányzik

Sok küzdelem árán, de a jó mindig győzedelmeskedik, legalábbis a mesékben, amelyeknek muszáj jól végződniük – fejtette ki a Csukás Meserádiónak a színművész. Blaskó Péterrel a közmédia online gyerekrádiójának esti mesélői között is találkozhatnak.

Édesapja sokat mesélt Blaskó Péternek gyerekkorában, a János vitézt, vagy a Toldit hallgatva megelevenedett előtte a történet. „Elindult egy film, ami az enyém, hiszen senki más nem gondolta úgy a történetet, mint én. A Csukás Meserádiónak köszönhetően a mai gyermekek is átélhetik, amint elindul fantáziájukban egy saját film” – fejtette ki a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, hozzátéve, hogy sajnos a mai világ médiafogyasztása miatt készen kapják a gyerekek a „képeket”, így fantáziájuk bezárul.

A mesék sajátosságairól elmondta, azokban – bár sok küzdelem árán – győz a jó, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését. „Ezt várja gyermek, felnőtt egyaránt, hogy bekövetkezzen. Ha már az életben hiányzik, legalább a mesében legyen jó a vég” – fogalmazott Blaskó Péter, aki az Esti Mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban ajándékoz csodás történeteket a hallgatóknak.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

